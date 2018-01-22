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الإثنين، 22 يناير 2018 06:57 م
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محافظ بنى سويف للتنفيذيين: ارصدوا مستوى الخدمات بـ"عين المواطن"

الإثنين، 22 يناير 2018 05:58 م
محافظ بنى سويف للتنفيذيين: ارصدوا مستوى الخدمات بـ"عين المواطن" المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف


بنى سويف :هانى فتحى
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طالب المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف المسئولين التنفيذيين باستطلاع أراء المواطنين فى مستوى الخدمات والمرافق والاستفادة من كل أرائهم ومقترحاتهم لتحسين مستوى القطاعات الخدمية، مؤكدا أنه سيتم توجيه أجهزة التفتيش والمتابعة بالديوان العام "لرصد مستوى الخدمة بعين المواطن"، خاصة الخدمات الحيوية بالمدن والقرى لتقييم الأداء التنفيذى بكل القطاعات، وذلك فى إطار تفعيل دور المواطنين فى الرقابة والمساهمة الفاعلة فى خطة التطوير المستهدفة.
 
 جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء المدن والقطاعات الحيوية، فى حضور اللواء عصام العلقامى السكرتير العام واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، لمتابعة تطورات الوضع فى مستوى القطاع الخدمى، وبحث موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها، وخطط ومقترحات الجهاز التنفيذى لتطوير الأداء الحكومى فى جميع القطاعات.
 
وشدد المحافظ على التنفيذيين بضرورة إرسال تقارير المتابعة اليومية لكل الأنشطة والمجهودات المنفذة ومعوقات التنفيذ التى تطرأ على سير الأعمال بالمشروعات الخدمية، مع حصر دقيق ومفصل ومحدث بشكل دورى للموقف التنفيذى فى كل مشروعات القطاع الخدمى ضمن مشروعات الدولة الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى المشروعات والأنشطة التنموية لجميع شركاء التنمية من مؤسسات مجتمع مدنى وغيرها، وذلك لتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لاستمرارها والاستفادة منها بشكل أفضل.
 
 

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