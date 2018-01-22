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الإثنين، 22 يناير 2018 06:57 م
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محافظ الوادى الجديد يبحث آليات الاستفادة من مخلفات النخيل بالمحافظة

الإثنين، 22 يناير 2018 06:39 م
محافظ الوادى الجديد يبحث آليات الاستفادة من مخلفات النخيل بالمحافظة جانب من الاجتماع


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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عقد اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اجتماعا موسعا بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، ومسئولى بعض جمعيات تنمية المجتمع بالمحافظة والشباب المستثمرين، لمناقشة آليات البدء فى تنفيذ مشروعات جمع وفرم وتصنيع مخلفات النخيل.

وأشار المحافظ إلى ضرورة مساندة المستثمرين فى هذا المجال وتيسير الإجراءات أمام الشباب والعمل الجاد نحو تذليل كافة العقبات للبدء فى أعمال التنفيذ الخاصة بالمشروع.

واطلع المحافظ على دراسات الجدوى المقدمة من الشباب لإنشاء مصانع ( سدايب من النخيل – إنتاج أعلاف غير تقليدية – إنتاج أعلاف)

ووجه المحافظ بتوفير قروض ميسرة للشباب وذلك لسرعة البدء فى مشروعات استغلال مخلفات النخيل والتوسع بها ودعمها ماليا وتخصيص الأراضى اللازمة للشباب للبدء فى المشروعات ووضع خطة زمنية للبدء فى أعمال التنفيذ. وقال إن الاستثمار والتعاون الدولى قد اعتمدت مبلغ 2.7 مليون جنيه لشراء بعض المعدات اللازمة لجمعيات تنمية المجتمع بهدف التخلص الآمن من مخلفات النخيل .

وأكد المحافظ على أنه سوف يتم شراء عدد 3 مجموعات من المعدات المطلوبة على النحو التالى مفرمة مخلفات النخيل بمبلغ 200 ألف جنيه وجرار زراعى بمقطورة بمبلغ 200 ألف جنيه و سلم هيدروليكى لارتفاع يصل إلى 12 مترا بتكلفة تصل إلى 200 ألف جنيه ومنشار ديزل لأغراض تقليم النخيل بتكلفة 10 آلاف جنيه ومعدات مساعدة (ميزان – لمام – كوامة – مكبس) بتكلفة 300 ألف جنيه.

وجه المحافظ بضرورة اعداد تقييم مؤسسى للجمعيات الأهلية على ان لا يتم تقديم أى دعم للجمعيات الغير نشطه مؤكدا على ضرورة مشاركه الجمعيات فى مختلف المعارض التى تنظمها المحافظة.


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