video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 22 يناير 2018 06:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يفتتح اليوم مشروعات بالمحلة بتكلفة إجمالية 110 ملايين جنيه

الإثنين، 22 يناير 2018 12:00 ص
محافظ الغربية يفتتح اليوم مشروعات بالمحلة بتكلفة إجمالية 110 ملايين جنيه اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية


الغربية عادل ضرة
إضافة تعليق

يجرى  اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اليوم، جولة فى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى، حيث يفتتح مشروعات خدمية وتعليمية وصحية، ويتفقد طريق المحلة الكبرى نمرة البصل البنوان كفر دخميس بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه ويفتتح مدرسة دمنتو بتكلفة 3 ملايين و490 ألف جنيه.

كما سيضع حجر الأساس لمدرسة تعليم أساسى بقرية دمرو بتكلفة 12 مليونا و850 ألف جنيه. ويفتتح مدرسة بقرية البسطويسى بتكلفة 4 ملايين و60 ألف جنيه.

تأتى هذه المشروعات ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة كما سيتفقد وحدة تفتيت الحصوات بمركز الكلى بقرية سامول بتكلفة 2.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية.

ويتفقد محافظ الغربية طريق دمرو الشرقية بتكلفة 8 ملايين جنيه، وطريق الشامى دمرو بتكلفة 4 ملايين جنيه.

ويقوم بتفقد مستشفى دمرو.وويفتتح مكتب بريد دمرو بتكلفة 550 ألف جنية بالجهود الذاتية. كما يتفقد محطة تنقية المياه بقرية الشهيدى والتى تكلفت 45 مليون جنيه بتمويل من البنك الدولى.

يرافق المحافظ خلال الجولة اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية بالديوان العام والمحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة ونواب مركز المحلة والمهندس إبراهيم الأشقر رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والمهندس عادل عطية رئيس ئركة مياة الشرب بالغربية والدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة والشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة تماضر توفيق مدير عام الطرق بالغربية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الغربية يستقبل نواب مركز المحلة وعدد من العمد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة الغربية

المحلة الكبرى



لا تفوتك
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة