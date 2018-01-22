محافظ الغربية يفتتح اليوم مشروعات بالمحلة بتكلفة إجمالية 110 ملايين جنيه





الغربية عادل ضرة

يجرى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اليوم، جولة فى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى، حيث يفتتح مشروعات خدمية وتعليمية وصحية، ويتفقد طريق المحلة الكبرى نمرة البصل البنوان كفر دخميس بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه ويفتتح مدرسة دمنتو بتكلفة 3 ملايين و490 ألف جنيه.

كما سيضع حجر الأساس لمدرسة تعليم أساسى بقرية دمرو بتكلفة 12 مليونا و850 ألف جنيه. ويفتتح مدرسة بقرية البسطويسى بتكلفة 4 ملايين و60 ألف جنيه.

تأتى هذه المشروعات ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة كما سيتفقد وحدة تفتيت الحصوات بمركز الكلى بقرية سامول بتكلفة 2.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية.

ويتفقد محافظ الغربية طريق دمرو الشرقية بتكلفة 8 ملايين جنيه، وطريق الشامى دمرو بتكلفة 4 ملايين جنيه.

ويقوم بتفقد مستشفى دمرو.وويفتتح مكتب بريد دمرو بتكلفة 550 ألف جنية بالجهود الذاتية. كما يتفقد محطة تنقية المياه بقرية الشهيدى والتى تكلفت 45 مليون جنيه بتمويل من البنك الدولى.

يرافق المحافظ خلال الجولة اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية بالديوان العام والمحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة ونواب مركز المحلة والمهندس إبراهيم الأشقر رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والمهندس عادل عطية رئيس ئركة مياة الشرب بالغربية والدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة والشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة تماضر توفيق مدير عام الطرق بالغربية.