محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمتابعة أعمال رصف الطرق بمركز ومدينة المحلة





الغربية عادل ضرة

صرح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أنه سيتم وضع حجر أساس لأعمال رصف طريق المحلة الكبرى/ دمرو بطول 12 كم اليوم "الإثنين" التفقدية بمركز ومدينة المحلة الكبرى.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتوفير الدفعات الأولى من الاستثمارات المالية المخصصة لرصف الطرق والتى تربط مدينة المحلة بالقرى المجاورة لها والتى تقوم على تنفيذها الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وأكد "صقر" على ضرورة مراعاة المواصفات القياسية فى أعمال الرصف وسرعة صرف المستخلصات المالية للمقاولين المنفذين لهذه المشروعات جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ الغربية لمتابعة مشروعات رصف الطرق الرئيسية بمركز ومدينة المحلة الكبرى بحضور السادة نواب البرلمان عن مركز ومدينة المحلة واللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة ووكلاء الوزراء والهيئات المعنية والمقاولون المنفذون لهذه المشروعات.

كما تابع "محافظ الغربية" عدد من مشروعات رصف الطرق الجارى العمل بها والمشروعات تحت الدراسة وأعمال الطرح بمركز ومدينة المحلة الكبرى، ومنها رد الشىء لأصله بالطريق القديم المحلة/ المنصورة بقرية محلة أبو على ووصلة البنوان/ كفر دخميس ونزلة المحلة / كفر الشيخ عند قرية المعتمدية، وخطة صيانة الطريق الدائرى خارج مدينة المحلة وطريق المحلة / نمرة البصل.

كما طالب المحافظ خلال الاجتماع وضع تصور ودراسة لتطوير وتجميل أول طريق طنطا/ المحلة بطول 1.5 كيلو تقريباً تشتمل على بارك لانتظار السيارات وكوبرى علوى للمشاة.

كما طالب المحافظ أيضاً سرعة الانتهاء من الطريق الذى يخدم المنطقة اللوجيستية بسبرباى بطنطا.