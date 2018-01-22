محافظ أسوان: زيادة الإنتاج السمكى بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضى





أسوان ندى سليم

عقد اللواء مجدى حجازى، محافظ اسوان، اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لتنمية بحيرة ناصر، بحضور خالد الحسن، رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور سيد جاد الرب، رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالى، وكشف المحافظ خلال الاجتماع، عن زيادة الإنتاج السمكى بنسبة تصل إلى 40% على مدار ألـ 6 أشهر الماضية لعام 2017، مقارنة بنفس الفترة فى عام 2016.

أوضح المحافظ، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، أن تنمية بحيرة ناصر يعتبر هدف استراتيجى يتم متابعة تحقيقه بإستمرارعلى أعلى المستويات وهو الذى يتواكب مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتنمية الثروة السمكية على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة على خطة تنمية وتطوير البحيرة للعام الحالى 2017/2018 والتى من أبرز عناصرها رفع كفاءة المعدات المشاركة فى أعمال التأمين بإجمالى 19 معدة مختلفة وبتكلفة 26,5 مليون جنيه، علاوة على انتظام ضخ الزريعة الجديدة فى مواعيدها، وأيضاً تنفيذ الوقفة البيولوجية لكافة أنشطة الصيد فى الفترة من 15 مارس وحتى 15 مايو القادم.

وكشف المحافظ عن تشكيل لجنة فنية أخرى تضم كافة الجهات المعنية من أجل بحث ودراسة تعديل القيمة الحالية للقرش السمكى، على أن يراعى زيادة النسبة المخصصة لرعاية الصيادين أثناء فترة وقف أنشطة الصيد، حيث أن قيمة القرش السمكى هى التى يتم تحصيلها بواسطة هيئة الثروة السمكية لإستخدامها فى تنمية البحيرة ومن بينها رعاية الصيادين.

واستعرض"حجازي"، جهود شرطة المسطحات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتأمين البحيرة ومنع ظاهرة التهريب وأبرزها ضبط 8,6 طن أسماك مهربة، بالإضافة إلى ضبط عدد 51 مركب صيد و46 موتور، بجانب عدد 8140 شبكة غزل وعدد 1216 جابية، كان يتم إستخدامها فى أعمال التهريب، فضلا عن تحرير 560 محضرا لمخالفات تهريب متنوعة جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.