مجلس الشيوخ الأمريكى يؤجل التصويت على إنهاء إغلاق الحكومة لظهر اليوم

مجلس الشيوخ الأمريكى يؤجل التصويت على إنهاء إغلاق الحكومة لظهر اليومالإثنين، 22 يناير 2018 07:11 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي - أرشيفية
(رويترز)
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انتهت جلسة مجلس الشيوخ الأمريكى فى وقت متأخر أمس الأحد، دون التوصل إلى اتفاق حول إعادة فتح الحكومة، مع تأجيل الجمهوريين للتصويت على انهاء الإغلاق حتى ظهر اليوم الإثنين.
وسعى زعيم الغالبية فى مجلس الشيوخ ميتش ماككونيل لإجراء تصويت مساء الأحد، لكن زعيم الديموقراطيين فى المجلس تشاك شومر اعترض على الاقتراح.
وقال شومر أنه بالرغم من المفاوضات المستمرة "يتعين علينا التوصل إلى اتفاق على مسار يقودنا إلى الأمام ويكون مقبولا من الطرفين".
وتأجيل التصويت إلى ظهر الإثنين يعنى أن الولايات المتحدة ستبدأ الأسبوع الجديد والكثير من مؤسسات الحكومة الاتحادية مغلقة وغير قادرة على العمل.
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