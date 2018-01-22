متظاهرون يهاجمون صحيفة فى شمال قبرص انتقدت التدخل التركى بسوريا





أ ف ب

رشق مئات المتظاهرين فى الشطر التركى من نيقوسيا، الاثنين، مقر صحيفة قبرصية تركية انتقدت هجوم أنقرة على فصائل كردية فى سوريا.

وتجمع نحو 500 شخص رفع بعضهم الأعلام التركية أمام مقر صحيفة أفريكا والقوا باتجاهه الحجارة والبيض وزجاجات المياه وكسروا الواحا من الزجاج.

وتسلقت مجموعة من الأفراد واجهة المبنى ونزعوا شارته، مشيرة إلى أن الشرطة لم تتدخل لوقف المتظاهرين.

وتأتى اعمال العنف فى حين أن الصحيفة التى تنتقد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عنونت الأحد على صفحتها الأولى "احتلال جديد من قبل تركيا".

وتشن انقرة منذ السبت عملية عسكرية واسعة فى منطقة عفرين فى شمال سوريا وكثفت غاراتها الجوية والقصف المدفعى على مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية.