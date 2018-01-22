مباحث التموين تضبط 2500 صاروخ ألعاب نارية و3 طن ملح مجهول المصدر بدمياط

مباحث التموين تضبط 2500 صاروخ ألعاب نارية و3 طن ملح مجهول المصدر بدمياطالإثنين، 22 يناير 2018 10:16 م
ألعاب نارية
دمياط عبده عبد البارى
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تمكنت مباحث التموين بدمياط برئاسة المقدم عماد معوض وضياء قنديل مفتش التموين من 2500 صاروخ "العاب نارية" بمحل بقرية كفر البستان مركز دمياط.
وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كما تم ضبط 3 طن ملح سياحات محظور التعامل به ومجهول المصدر بأحد معامل منتجات الألبان بمنطقة الشهابية.
وتم تحرير محضر غش تجارى بعد ضبط عدد 4 كرتونة مياه و56 عبوة زبادى بأحد محلات الشهابية وجارى تحرير المحاضر اللازمة.
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