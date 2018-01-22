مئات الهيئات الأمريكية توقف حساباتها على تويتر بسبب الإغلاق الجزئى للحكومة





أ ش أ

أعلنت هيئات وأجهزة بالإدارة الأمريكية التوقف عن تحديث حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى ، وعلى رأسها (تويتر) ؛ بسبب الإغلاق الجزئى لهذه المؤسسات الذى يدخل يومه الثالث، اليوم الاثنين.



ونشرت مئات من الهيئات وأجهزة الحكومة الأمريكية الدولية والمحلية رسالة لمتابعيهم لإعلان التوقف عن التعامل على حسابات (تويتر) ، وأنها ستصبح غير نشطة خلال الإغلاق الحكومة.



وذكر موقع (سى نت) الأمريكى المتخصص فى التكنولوجيا أن بعض الهيئات والوزارات مازالت تستخدم حسابات (تويتر) ، مثل إدارة أمن المواصلات التى تتلقى طلبات عملائها، ووزارة الخارجية الأمريكية التى تحدث حسابها باستمرار.



واجتمع مجلس الشيوخ الأمريكى فى محاولة لحل الإغلاق الجزئى للحكومة ؛ حيث قرر تمرير ميزانية تمويل مؤقتة بعد تأثر الخدمات العامة داخل الولايات المتحدة، وأكثر من مليونى موظف.