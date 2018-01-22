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مئات الهيئات الأمريكية توقف حساباتها على تويتر بسبب الإغلاق الجزئى للحكومة

الإثنين، 22 يناير 2018 09:35 م
مئات الهيئات الأمريكية توقف حساباتها على تويتر بسبب الإغلاق الجزئى للحكومة البيت الأبيض- أرشيفية


أ ش أ
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أعلنت هيئات وأجهزة بالإدارة الأمريكية التوقف عن تحديث حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى ، وعلى رأسها (تويتر) ؛ بسبب الإغلاق الجزئى لهذه المؤسسات الذى يدخل يومه الثالث، اليوم الاثنين.


ونشرت مئات من الهيئات وأجهزة الحكومة الأمريكية الدولية والمحلية رسالة لمتابعيهم لإعلان التوقف عن التعامل على حسابات (تويتر) ، وأنها ستصبح غير نشطة خلال الإغلاق الحكومة.


وذكر موقع (سى نت) الأمريكى المتخصص فى التكنولوجيا أن بعض الهيئات والوزارات مازالت تستخدم حسابات (تويتر) ، مثل إدارة أمن المواصلات التى تتلقى طلبات عملائها، ووزارة الخارجية الأمريكية التى تحدث حسابها باستمرار.


واجتمع مجلس الشيوخ الأمريكى فى محاولة لحل الإغلاق الجزئى للحكومة ؛ حيث قرر تمرير ميزانية تمويل مؤقتة بعد تأثر الخدمات العامة داخل الولايات المتحدة، وأكثر من مليونى موظف.

 


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