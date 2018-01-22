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لجنة وزارية إسرائيلية تصادق على مشروع قانون يتيح احتجاز جثامين الشهداء

الإثنين، 22 يناير 2018 12:59 ص
لجنة وزارية إسرائيلية تصادق على مشروع قانون يتيح احتجاز جثامين الشهداء الكنيست الإسرائيلي - أرشيفية


(أ ش أ)
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صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع، على مشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء.

وسيتم طرح مشروع القانون ، خلال هذا الأسبوع ، للقراءة الأولى فى الكنيست الإسرائيلي، بحسب ما أفاد به الموقع الإلكترونى الإخبارى عرب 48.

جاء ذلك بعد تقديم مشروع تعديل على قانون "مكافحة الإرهاب" ، بعد أن أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمرًا قضائيًا فى ديسمبر الماضى يمنع حكومة الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء والتفاوض على تسليمها إلا فى حال سن قانون يتيح له ذلك.

وكانت المحكمة قد أكدت أن إسرائيل لا تملك صلاحية احتجاز جثامين الشهداء ، وأمهلت الحكومة مدة 6 أشهر حتى تتمكن خلالها من سن قانون "يجيز احتجاز الجثامين" على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم فى حال فشل الحكومة فى سن القانون.

وينص مشروع القانون أيضًا على منح "قائد المنطقة" فى جيش الاحتلال الإسرائيلى صلاحية تأخير تسليم جثامين الشهداء إلى عائلاتهم، "حتى يتم ضمان تشييعهم دون اضطرابات".

وتعطى المذكرة للشرطة الصلاحية بتقييد مسار الجنازة وتاريخها وعدد المشاركين فيها وهويتهم ، بما فى ذلك الصلاحية بحرمان شخص معين من المشاركة ، وكذلك وضع قائمة محظورات خلال الحدث ، وفى حالات خاصة ستتمكن شرطة الاحتلال أيضا من تحديد مكان الدفن.


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