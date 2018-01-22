قيادى كردى: أكراد سوريا لن يحضروا على الأرجح مؤتمر السلام بروسيا

قيادى كردى: أكراد سوريا لن يحضروا على الأرجح مؤتمر السلام بروسياالإثنين، 22 يناير 2018 08:39 م
مؤتمر السلام حول سوريا- أرشيفية
رويترز
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قال قيادى كردى، إن الإدارة السورية التي يقودها الأكراد لن تحضر على الأرجح مؤتمر السلام السوري في روسيا.
وأضاف :"لم يعد لمؤتمر السلام في سوتشي أي معنى بسبب التواطؤ الروسي مع تركيا في هجوم عفرين".
من ناحية أخرى، طلبت المعارضة السورية الاثنين، من روسيا ايضاحات تتعلق بمؤتمر حول السلام فى سوريا مقرر انعقاده فى يناير فى منتجع سوتشى الروسي لاتخاذ قرار حول المشاركة فيه.
وقال كبير المفاوضين في المعارضة السورية نصر الحريرى فى مستهل اللقاء فى موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل أبرز الفصائل المعارضة "لن تتخذ قرارا نهائيا... قبل الحصول على معلومات كاملة من روسيا" حول المؤتمر.
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