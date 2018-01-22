قيادى كردى: أكراد سوريا لن يحضروا على الأرجح مؤتمر السلام بروسيا

من ناحية أخرى، طلبت المعارضة السورية الاثنين، من روسيا ايضاحات تتعلق بمؤتمر حول السلام فى سوريا مقرر انعقاده فى يناير فى منتجع سوتشى الروسي لاتخاذ قرار حول المشاركة فيه.

وقال كبير المفاوضين في المعارضة السورية نصر الحريرى فى مستهل اللقاء فى موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل أبرز الفصائل المعارضة "لن تتخذ قرارا نهائيا... قبل الحصول على معلومات كاملة من روسيا" حول المؤتمر.