video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. خالد عنانى: افتتاح معرض لمقتنيات توت عنخ آمون بـ"لوس آنجلوس" 23 مارس

الإثنين، 22 يناير 2018 09:26 م
فيديو.. خالد عنانى: افتتاح معرض لمقتنيات توت عنخ آمون بـ"لوس آنجلوس" 23 مارس خالد عنانى وزير الآثار


كتب كريم كشك
إضافة تعليق

قال د. خالد عنانى، وزير الآثار، أنه سيتم افتتاح معرض لـ 166 قطعة من مجموعة الآثار الخاصة بالملك بتوت عنخ آمون، للدعاية للمتحف المصرى الكبير، وسيزور المعرض عواصم العالم أجمع، ويبدأ بزيارة إلى مدينة لوس آنجلوس الأمريكية، فى 23 مارس المقبل.
 
 
وأوضح عنانى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتى"، أنه بالنسبة لمقتنيات توت عنخ آمون التى تصل إلى أكثر من 5000 آلاف قطعة، تم نقل 4200 قطعة منهم إلى مخازن المتحف المصرى الكبير لعمل الصيانة والترميمات المطلوبة لهم، والإبقاء على القطع الأساسية للمجموعة بمتحف التحرير، وسوف يتم نقلها من عرضها للسياح، إلى العرض بالمتحف الكبير مباشرة.
 
 
وأضاف وزير الآثار، أن الوزارة تلقى كل الدعم من القيادة السياسية للدولة، ورئاسة مجلس الوزراء، ويتم تمويلها ماليا دون توقف، وبذل كل الجهد من قبل وزارة المالية، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح المتحف المصرى الكبير بميعاده المحدد.
 
 
وأكد عنانى، أنه تم نقل 42500 قطعة أثرية إلى مخازن المتحف المصرى الكبير حتى الآن، لعرضها بالافتتاح الجزئى للمتحف له، والذى سوف يكون بنهاية 2018، وبذلك تم الانتهاء فعليًا من 70 % من المشروع.
 

إضافة تعليق

خالد عنانى

وزير الاثار

توت عنخ امون

مصر

عبد الفتاح السيسى

المتحف المصرى الكبير



لا تفوتك
السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة