فيديو.. خالد عنانى: افتتاح معرض لمقتنيات توت عنخ آمون بـ"لوس آنجلوس" 23 مارس





كتب كريم كشك

قال د. خالد عنانى، وزير الآثار، أنه سيتم افتتاح معرض لـ 166 قطعة من مجموعة الآثار الخاصة بالملك بتوت عنخ آمون، للدعاية للمتحف المصرى الكبير، وسيزور المعرض عواصم العالم أجمع، ويبدأ بزيارة إلى مدينة لوس آنجلوس الأمريكية، فى 23 مارس المقبل.

وأوضح عنانى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتى"، أنه بالنسبة لمقتنيات توت عنخ آمون التى تصل إلى أكثر من 5000 آلاف قطعة، تم نقل 4200 قطعة منهم إلى مخازن المتحف المصرى الكبير لعمل الصيانة والترميمات المطلوبة لهم، والإبقاء على القطع الأساسية للمجموعة بمتحف التحرير، وسوف يتم نقلها من عرضها للسياح، إلى العرض بالمتحف الكبير مباشرة.

وأضاف وزير الآثار، أن الوزارة تلقى كل الدعم من القيادة السياسية للدولة، ورئاسة مجلس الوزراء، ويتم تمويلها ماليا دون توقف، وبذل كل الجهد من قبل وزارة المالية، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح المتحف المصرى الكبير بميعاده المحدد.

وأكد عنانى، أنه تم نقل 42500 قطعة أثرية إلى مخازن المتحف المصرى الكبير حتى الآن، لعرضها بالافتتاح الجزئى للمتحف له، والذى سوف يكون بنهاية 2018، وبذلك تم الانتهاء فعليًا من 70 % من المشروع.