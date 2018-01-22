فيديو.. حكاية 4 أطفال يعيشون فى حفرة.. الأم: صحيت من النوم لاقيت الأرض بلعتنا





كتب ـ محمد فتحى عبد الغفار

رصدت عدسة "فيديو 7"، قناة "اليوم السابع المصورة" غرفة ضيقة تعيش بها أسرة فقيرة مكونة من 4 أطفال، بالإضافة إلى الأب والأم، بإحدى مناطق مصر القديمة، مليئة ببقايا الثياب والاحتياجات البسيطة، بعد أن ابتلعت حفرة كبيرة ناتجة من هبوط أرضى وسط تلك الغرفة، لتزداد ضيقا.

تواصلت الأسرة مع المسئولين والحال ازداد سوءا يوما بعد الآخر ضيق المكان يحاصرهم لدرجة أن الأطفال يوميا يسقطون فى الحفرة التى تعج بالحيوانات، ورغم ذلك ما زال لسان حال الأسرة هو "الحمد لله على كل حال".

كل يوم نقول "بكره تفرج"، هكذا بدأت الأم تروى مأساتها والألم يعتصر قلبها، وهى تقف حائرة أمام وضع بائس لا مفر منه.

ينعكس السواد الذى غطى الجدران على معيشتهم التى تزداد ظلمة، وتضيف الأم "استيقظت ذات يوم من النوم كى أقف على الأرض فوجدت نفسى أسقط فى حفرة أنا وأطفالى الـ4، وتوجهت من هول الموقف إلى قسم الخليفة كى أبلغ عن الوضع الذى أصبحت عليه، وأبلغنا الحى والمحافظة وها نحن الآن الوضع كما هو عليه.. لكن يبدو أن الفقر مكتوب علينا حتى الممات".

واستكملت الأم الحزينة، "أن جدران الغرفة المليئة بالشروخ بدأت تتآكل يوميا، ما يشكل خطرا على أبنائها، مضيفة: أصاب بالقلق عندما أترك أولادى وحدهم وأذهب سعيا وراء رزقى ورزق أولادى، ما أطلبه هو مكان يأوينى أنا وأولادى الأربعة".

وتابعت: "الأب يعمل أرزقى "رزقه على الله"، بالكاد يستطيع تحصيل طعام أحد صغاره فى أيام عمل شاقة تبدأ قبل أن تنسج الشمس خيوطها على حجرتهم التى كستها رائحة الفقر، وينتهى بعد أن يغطى الليل أجساد أطفاله النحيلة التى تفتقر لأغطية تقيهم البرد.

لن تفلح الكلمات فى وصف حجرتهم غير الآدمية تعود بأصحابها لعصور لم يعيشها أجدادهم، ضيق وفقر وحرمان، وطعام لا يتوفر كل يوم.

وتقول إحدى الأبناء، إنها استيقظت من النوم فوجدت نفسها داخل حفرة، ابتلعت السرير ومن فوقه، نحن الآن ننام عند الجيران، نفسنا نقعد فى شقة تلمنا، بنبقى مرعوبين وحاسين إننا هنموت فى أى لحظة".

مساندة الجيران تهزم الفقر وظلماته.. الجار للجار

وتضيف إحدى الجيران، أنها لم تتأخر عن مساندة جارتها وأبنائها، وأخلت لهم حجرة ابنتها ليبيتوا فيها خوفا عليهم، فالجار للجار وسند له، ونحن أبناء منطقة شعبية ونعرف الأصول" .

ويوضح أحد الجيران، أننا استيقظنا ذات يوم على صراخ من الأطفال بعد سقوط السرير بهم فى الحفرة نتيجة الهبوط الأرضى المفاجئ، هم يعيشون فى حالة من البؤس والحزن والفقر، ونفسهم فى شقة تلمهم .

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