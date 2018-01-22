فيديو.. الشرطة الأمريكية تخلى فندقا فى ولاية جورجيا للاشتباه بوجود مسلح





وكالات الأنباء

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الشرطة الأمريكية فى مقاطعة هنرى بولاية جورجيا، أخلت فندقا بعد ورود بلاغ عن وجود مسلح يتجول فى أروقة الفندق حاملا بندقية، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وأوضحت قناة "WSBTV "، أن ضباط الشرطة استدعوا إلى "Home2 Suites"، صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلى، بعد تلقيهم بلاغا من العاملين فى الفندق بأن رجلا مسلحا دخل إلى المبنى.

Video: Ambulance just left active SWAT situation with male patient. No sirens or lights. Law enforcement officials surround area. They say a man walked into Home 2 with firearms, made concerning comments. Suspect in custody. pic.twitter.com/hsuGLVheAH — Rikki Klaus (@RikkiKlausWSB) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن شرطة المقاطعة، قولها إن المشتبه به أطلق النار على باب الفندق، قبل دخوله. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكرت الشرطة أن الشكوك تحوم حول مسلح اعتقل فى مسرح جريمة فى مكان آخر.

وتقوم قوات الشرطة الخاصة بتفتيش الفندق غرفة غرفة.