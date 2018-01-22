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الإثنين، 22 يناير 2018 08:04 م
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فيديو.. الشرطة الأمريكية تخلى فندقا فى ولاية جورجيا للاشتباه بوجود مسلح

الإثنين، 22 يناير 2018 04:46 م
فيديو.. الشرطة الأمريكية تخلى فندقا فى ولاية جورجيا للاشتباه بوجود مسلح الشرطة الأمريكية


وكالات الأنباء
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الشرطة الأمريكية فى مقاطعة هنرى بولاية جورجيا، أخلت فندقا بعد ورود بلاغ عن وجود مسلح يتجول فى أروقة الفندق حاملا بندقية، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وأوضحت قناة "WSBTV "، أن ضباط الشرطة استدعوا إلى "Home2 Suites"، صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلى، بعد تلقيهم بلاغا من العاملين فى الفندق بأن رجلا مسلحا دخل إلى المبنى.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن شرطة المقاطعة، قولها إن المشتبه به أطلق النار على باب الفندق، قبل دخوله. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكرت الشرطة أن الشكوك تحوم حول مسلح اعتقل فى مسرح جريمة فى مكان آخر.

وتقوم قوات الشرطة الخاصة بتفتيش الفندق غرفة غرفة. 


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