فرنسا تجدد دعوتها لإجراء انتخابات فى الكونغو وفق الاتفاق السياسى

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جددت فرنسا اليوم الاثنين دعوتها لإجراء انتخابات فى جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق الجدول الزمنى المعلن فى 5 نوفمبر 2017، وفى إطار احترام الدستور وروح التوافق التى سادت خلال توقيع الاتفاق السياسى فى 31 ديسمبر 2016 ، مشيرة إلى قرار مجلس الأمن 2348 الصادر فى هذا الصدد خلال عام 2017.



وأكدت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - ضرورة تنفيذ الاتفاق السياسى بشكل كامل ، لا سيما إجراءات ازالة التوتر السياسى لتهيئة الظروف لانتخابات تتسم بالمصداقية ، معربة عن استعدادها بالتنسيق الوثيق مع شركائها الأفارقة والأوروبيين والدوليين لدعم العملية الانتخابية وصولا الى التداول السلمى والديمقراطى للسلطة فى البلاد.