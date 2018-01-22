فرنسا تجدد دعوتها لإجراء انتخابات فى الكونغو وفق الاتفاق السياسى

فرنسا تجدد دعوتها لإجراء انتخابات فى الكونغو وفق الاتفاق السياسىالإثنين، 22 يناير 2018 11:20 م
الرئيس الفرنسى
أ ش أ
إضافة تعليق
جددت فرنسا اليوم الاثنين دعوتها لإجراء انتخابات فى جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق الجدول الزمنى المعلن فى 5 نوفمبر 2017، وفى إطار احترام الدستور وروح التوافق التى سادت خلال توقيع الاتفاق السياسى فى 31 ديسمبر 2016 ، مشيرة إلى قرار مجلس الأمن 2348 الصادر فى هذا الصدد خلال عام 2017.
وأكدت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - ضرورة تنفيذ الاتفاق السياسى بشكل كامل ، لا سيما إجراءات ازالة التوتر السياسى لتهيئة الظروف لانتخابات تتسم بالمصداقية ، معربة عن استعدادها بالتنسيق الوثيق مع شركائها الأفارقة والأوروبيين والدوليين لدعم العملية الانتخابية وصولا الى التداول السلمى والديمقراطى للسلطة فى البلاد.
إضافة تعليق
نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات
"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة