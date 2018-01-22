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فرنسا تجدد دعوتها لإجراء انتخابات فى الكونغو وفق الاتفاق السياسى

الإثنين، 22 يناير 2018 11:20 م
فرنسا تجدد دعوتها لإجراء انتخابات فى الكونغو وفق الاتفاق السياسى الرئيس الفرنسى


أ ش أ
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 جددت فرنسا اليوم الاثنين دعوتها لإجراء انتخابات فى جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق الجدول الزمنى المعلن فى 5 نوفمبر 2017، وفى إطار احترام الدستور وروح التوافق التى سادت خلال توقيع الاتفاق السياسى فى 31 ديسمبر 2016 ، مشيرة إلى قرار مجلس الأمن 2348 الصادر فى هذا الصدد خلال عام 2017.


وأكدت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - ضرورة تنفيذ الاتفاق السياسى بشكل كامل ، لا سيما إجراءات ازالة التوتر السياسى لتهيئة الظروف لانتخابات تتسم بالمصداقية ، معربة عن استعدادها بالتنسيق الوثيق مع شركائها الأفارقة والأوروبيين والدوليين لدعم العملية الانتخابية وصولا الى التداول السلمى والديمقراطى للسلطة فى البلاد.

 

 


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