فتح مقر للمغتربين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة فى دمياط الجديدة





دمياط عبده عبد البارى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح مقر انتخابى بمدينة دمياط الجديدة، وذلك تيسيرا على المواطنين المغتربين أو المقيمين بالمدينة وليس لهم مقر انتخابى بها.

وقال أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة لـ"اليوم السابع" إنه تم فتح باب التسجيل أمام المغتربين والوافدين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لمن يرغب بالإدلاء بصوته فى المدينة، وذلك بوجود لجنة مخصصة لهذا الشأن بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة لتسجيل البيانات الخاصة بهم.

ودعا حفيلة المواطنين بالحضور لإتمام إجراءات التسجيل بدءا اليوم.