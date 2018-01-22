غدا.."الصحفيين" تعلن نتائج مسابقة التميز الصحفى فى تغطيات التعليم الفنى





كتب محمد السيد

أكد أيمن عبد المجيد، مقرر لجنة تطوير المهنة والتدريب، بنقابة الصحفيين: أن نتيجة مسابقة التميز الصحفى فى تغطيات التعليم الفنى والتدريب المهنى– الموسم الأول- سيتم إعلانها غدًا الثلاثاء، مضيفًا أنه من المقرر إقامة حفل تسليم الجوائز للفائزين الأربعاء 14 فبراير المقبل.

وأوضح عبد المجيد فى بيان له، أن الأعمال المتنافسة وصلت إلى 85 عملًا فى ستة فروع، وهى: "الحوار، التحقيق، الكاريكاتير، التصوير الصحفى والفيديو، المقال، والتغطية الخبرية"،لافتًا إلى أن الأعمال المشاركة من 30 إصدارًا صحفيًا، من 20 مؤسسة صحفية، وفاز بالجوائز 23 زميلًا وزميلة.

ونوه عبد المجيد إلى أنه تقرر منح شهادات تقدير لكل من شارك ولم يحالفه الحظ، فيما ستعلن اللجنة قريبًا تفاصيل الموسم الثانى للجائزة قريبا.