علاء عبد الفتاح بنيابة جنوب القاهرة لإعلانه بحكم صادر ضده فى "إهانة القضاء"





كتب محمد عبد الرازق – أحمد إسماعيل

أنهت نيابة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى بركات وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات إجراءات إعلان علاء عبد الفتاح بالحكم الصادر ضدة من محكمه جنايات القاهرة بتغريمه 30 ألف جنيه على خلفية اتهامه بإهانة القضاء، حيث تواجد علاء عبد الفتاح وسط حراسة أمنية مشددة بمقر نيابة جنوب بمحكمة زينهم وقام بالتوقيع على الحكم وإعلانه به رسميا.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت فى 30 ديسمبر الماضى برئاسة المستشار حمادة شكرى، بحبس محمد مرسى المعزول وسعد الكتاتنى، و18 آخرين بالسجن 3 سنوات فى قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

كما قضت بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميع بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.