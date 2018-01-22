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عضو بغرفة السياحة: شحوط الفنادق العائمة بالأقصر سبب تعرض السياح للإعياء

الإثنين، 22 يناير 2018 03:29 م
عضو بغرفة السياحة: شحوط الفنادق العائمة بالأقصر سبب تعرض السياح للإعياء ثروت عجمى عضو غرفة شركات السياحة بالأقصر


كتبت ميرفت رشاد
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كشف ثروت عجمى عضو غرفة شركات السياحة بالأقصر، أن تعرض نزلاء أحد الفنادق العائمة لحالات إعياء وعددهم 29 مصرى و3 سعوديين بسبب تناولهم أغذية فاسدة ونقلهم للمستشفى، يرجع لتعرض الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان لشحوط النيل الناتجة من السدة الشتوية، موضحا أن الفنادق عند تعرضها للظاهرة تتوقف جميع محركاتها بما فى ذلك الثلاجات التى تحفظ بها الأغذية مما يعرضها للتلف فى حالة تأخر عمليات سحب الفنادق التى تتعرض للشحوط- بحسب كلامه.

وقال "عجمى " فى تصريحات صحفية، إن تكرار ظاهرة شحوط الفنادق العائمة سوف يؤثر سلبا على السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان وأبو سمبل،  والتى  تشهدا ازدهارا كبيرا خلال الموسم الشتوى الحالى،  مؤكدا ضرورة تضافر جميع الجهود وخاصة وزارتى السياحة والرى وهيئة الدفاع المدنى، لمنع حدوث عمليات الشحوط التى تسىء لسمعة السياحة المصرية بصفة عامة والسياحة النيلية والثقافية خاصة.

 وطالب عجمى وزارة الرى بالإسراع  فى إنهاء أعمال تكريك وتطهير النيل، لسهولة تسيير رحلات  الفنادق العائمة بين الاقصر وأسوان، وخاصة أن هناك حجوزات سياحية خلال فبراير المقبل، مشيرا إلى  أن برامج السياحة النيلية من أغلى البرامج السياحية فى مصر وتساهم فى ارتفاع الدخل السياحى ومعدل إنفاق السائح الذى يصل إلى  200 دولار مقابل 40و50 دولار فى المنتجعات السياحية الشاطئية.

 

 


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