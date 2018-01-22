عاطل يسرق مشغولات ذهبية من شقة صاحب محطة وقود بالغربية





الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث مركز سمنود بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير الإدارة من ضبط عاطل بعد لسرقته مشغولات ذهبية من شقة صاحب محطة وقود بقرية ميت هاشم مركز سمنود، وتم ضبط المسروقات واعترف بارتكابه للواقعة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز سمنود بتحرير ماجد السباعى حجاب 46 سنة صاحب مصنع وقود بقرية ميت هاشم مركز سمنود باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية سلسلة وأسورة وخاتم ذهب وخاتم ومحبس ألماظ وخاتم وحلق من داخل دولاب غرفة النوم، وأضاف أن المشغولات الذهبية خاصة بشقيقته كانت تحتفظ بها لديه، كما أضاف أنه ترك وأسرته الشقة منذ شهر وتوجه لمدينة المحلة لظروف مرضية.

وبسؤاله اتهم "س.ر.ش" 39 سنة سائق طرفه مقيم قرية محلة البرج أول المحلة بالسرقة وعلل ذلك لسابقة تسليمه مفتاح الشقة لإحضار بعض المنظفات منها.