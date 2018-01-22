ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد بالقليوبية





القليوبية نيفين طه

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة على الهاربين من الأحكام الجنائية وأسفرت الحملة عن ضبط، 3 هاربين من السجن المؤبد، تم التحفظ على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية للواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى بقيام ضباط مباحث الأحكام بالمديرية بحملة أمنية مشددة لضبط الهاربين من الأحكام الجنائية واجبة النفاذ، وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من "عمرو. ع محكوم عليه هارب في القضية رقم 1623 جنايات قسم الخانكة لسنة 2017م" مخدرات "، كلى رقم 2237 لسنة 2017 – حصر رقم 2997 لسنة 2017م، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه بجلسة 21/11/2017م، و"محمود. م"، محكوم عليه هارب في القضية رقم 10188 جنايات قسم المطرية لسنة 2014م "سرقة بالإكراه"، كلى رقم 7460 لسنة 2014م، حصر رقم 514 لسنة 2016م، بالسجن المؤبد 25 سنة و"مصطفى. ط"، محكوم عليه هارب فى القضية رقم 6636 لسنة 2017م جنايات قسم أول شبرا الخيمة "سرقة" كلى رقم 931 لسنة 2017م، حصر رقم 736 لسنة 2017م، بالسجن المؤبد بجلسة 22/8/2017م، تم التحفظ على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.