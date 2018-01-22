ضبط 2534 قرصا مخدرا فى حملة أمنية بالمنيا





المنيا- حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع مباحث المخدرات بمحافظة المنيا، من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة متهمين.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، أخطارا من العميد منتصر عويضه، يفيد ضبط 2534 قرصا مخدرا بحوزة متهمين، وتحرر عنها المحاضر اللازمة.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 5 قضايا مخدرات، بينهم 2 تعاطى، و3 اتجار، وتحرر عنها المحاضر اللازمة.