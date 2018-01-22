ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار بسوهاج





سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج برئاسة المقدم إبراهيم الشحات من إلقاء القبض على مسجل خطر وبحوزته كميات من مخدر الفودو والشابو والكبتاجون أثناء قيامه بعرضها على راغبى الكيف بناحية قرية الروافع دائرة مركز سوهاج.

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية يفيد بورد معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام مسجل شقى خطر بترويج بعض المواد المخدرة بدائرة مركز سوهاج.

وعلى الفور وعقب عرض المعلومات على اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة تشكيل فريق بحث وتقنين الإجراءات وضبط المتهم المتحرى عنه متلبسا.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية وقاده المقدم إبراهيم الشحات رئيس قسم مكافحة جرائم المواد المخدرة بالمديرية وتم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط إدريس.ت.إ 37 سنة وشهرته "هراس" مسجل شقى خطر وبحوزته كمية من مخدر الشابو وكمية من مخدر الفودو بالإضافة إلى كمية من أقراص الكبتاجون ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط والتحريات اعترف بحيازته للمواد المخدرة المختلفة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بالعملاء والمبالغ المالية حصيلة البيع تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.







