video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 23 يناير 2018 03:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار بسوهاج

الإثنين، 22 يناير 2018 10:29 م
ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار بسوهاج المتهم


سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج برئاسة المقدم إبراهيم الشحات من إلقاء القبض على مسجل خطر وبحوزته كميات من مخدر الفودو والشابو والكبتاجون أثناء قيامه بعرضها على راغبى الكيف بناحية قرية الروافع دائرة مركز سوهاج.

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية يفيد بورد معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام مسجل شقى خطر بترويج بعض المواد المخدرة بدائرة مركز سوهاج.

وعلى الفور وعقب عرض المعلومات على اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة تشكيل فريق بحث وتقنين الإجراءات وضبط المتهم المتحرى عنه متلبسا.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية وقاده المقدم إبراهيم الشحات رئيس قسم مكافحة جرائم المواد المخدرة بالمديرية وتم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط إدريس.ت.إ 37 سنة وشهرته "هراس" مسجل شقى خطر وبحوزته كمية من مخدر الشابو وكمية من مخدر الفودو بالإضافة إلى كمية من أقراص الكبتاجون ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط والتحريات اعترف بحيازته للمواد المخدرة المختلفة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بالعملاء والمبالغ المالية حصيلة البيع تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.

 

المتهم
 
2
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتى "عبد اللطيف" و "أبو قرين" بسوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

مكافحة المخدرات

شابو

فودو



لا تفوتك
السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة