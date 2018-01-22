ضبط قطع بطاطس فاسدة من مخلفات المصانع ببنى سويف





بنى سويف أيمن لطفى

ضبط مكتب مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية بجنوب بنى سويف، 180 كيلو جرام قطع بطاطس شرائح من مخلفات المصانع غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمحلات وأسواق الفشن، وذلك بإشراف الدكتورعبدالناصر حميدة وكيل وزاره الصحة بالمحافظة.

وأشار بيان للصحة مساء اليوم إلى مشاركة كل من محمد محمود أحمد مراقب أول الأغذية، حمدى عاشور مفتش أغذية، أحمد رجب مفتش أغذية، فى الحملة التى عثرت على أجولة وأكياس معبأه بقطع بطاطس، محظور تداولها ومجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات ومتغيرة الخواص الطبيعية؛ وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة.