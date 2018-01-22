ضبط قطع بطاطس فاسدة من مخلفات المصانع ببنى سويف

بطاطس - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق
ضبط مكتب مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية بجنوب بنى سويف، 180 كيلو جرام قطع بطاطس شرائح من مخلفات المصانع غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمحلات وأسواق الفشن، وذلك بإشراف الدكتورعبدالناصر حميدة وكيل وزاره الصحة بالمحافظة.
وأشار بيان للصحة مساء اليوم إلى مشاركة كل من محمد محمود أحمد مراقب أول الأغذية، حمدى عاشور مفتش أغذية، أحمد رجب مفتش أغذية، فى الحملة التى عثرت على أجولة وأكياس معبأه بقطع بطاطس، محظور تداولها ومجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات ومتغيرة الخواص الطبيعية؛ وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة.
إضافة تعليق
نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات
"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة