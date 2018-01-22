ضبط عاطل لاتهامه بتزوير التوكيلات الرسمية فى الجيزة





كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العمة بالجيزة القبض على عاطل لاتهامه بتزوير التوكيلات الرسمية وبيعها للراغبين فى الحصول عليها، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تزوير "ثروت.ف" عاطل، للتوكيلات الرسمية وبيعها للراغبين فى لاحصول عليها مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، أمام مكتب التوثيق بالجيزة، وبحوزته عدد من التوكيلات المزيفة، ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.