video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 22 يناير 2018 03:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل لاتهامه بتزوير التوكيلات الرسمية فى الجيزة

الإثنين، 22 يناير 2018 02:09 م
ضبط عاطل لاتهامه بتزوير التوكيلات الرسمية فى الجيزة اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة


كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العمة بالجيزة القبض على عاطل لاتهامه بتزوير التوكيلات الرسمية وبيعها للراغبين فى الحصول عليها، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تزوير "ثروت.ف" عاطل، للتوكيلات الرسمية وبيعها للراغبين فى لاحصول عليها مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، أمام مكتب التوثيق بالجيزة، وبحوزته عدد من التوكيلات المزيفة، ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 6 موظفين بمجلس مدينة دمنهور لتزويرهم محاضر المبانى

اخبار الحوادث

تزوير توكيلات

مكافحة جرائم الاموال العامة

امن الجيزة



لا تفوتك
س وج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وسوانزى سيتى اليوم

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وسوانزى سيتى اليوم

بعد إحالته للجنة التضامن.. 6 معلومات عن تعديل جديد لقانون الجمعيات الأهلية

بعد إحالته للجنة التضامن.. 6 معلومات عن تعديل جديد لقانون الجمعيات الأهلية

فيديو.. حصاد الجولة 19 للدورى.. قطار الأهلى ينطلق بقوة والإسماعيلى يواصل التراجع.. الزمالك يحقق الفوز الأول مع إيهاب جلال.. أنطوى يعزز صدارة الهدافين.. اختفاء نغمة التعادل .. وصراع القاع يزداد غموضاً

فيديو.. حصاد الجولة 19 للدورى.. قطار الأهلى ينطلق بقوة والإسماعيلى يواصل التراجع.. الزمالك يحقق الفوز الأول مع إيهاب جلال.. أنطوى يعزز صدارة الهدافين.. اختفاء نغمة التعادل .. وصراع القاع يزداد غموضاً

الاحتلال التركى ينتهك السيادة السورية.. خبراء: العمليات ضد عفرين تظهر أطماع أنقرة وتولد انتفاضة للأكراد فى تركيا.. يؤكدون: خسائرها ليست بالقليلة.. سعيد اللاوندى: أردوغان يلعب بالنار ونرفض تصرفات بلاده البربرية

الاحتلال التركى ينتهك السيادة السورية.. خبراء: العمليات ضد عفرين تظهر أطماع أنقرة وتولد انتفاضة للأكراد فى تركيا.. يؤكدون: خسائرها ليست بالقليلة.. سعيد اللاوندى: أردوغان يلعب بالنار ونرفض تصرفات بلاده البربرية

شرط واحد يقود باسم مرسى للانضمام للمنتخب الوطنى.. تعرف عليه

شرط واحد يقود باسم مرسى للانضمام للمنتخب الوطنى.. تعرف عليه

وفرى فلوسك.. وصفات طبيعية لتبييض الأسنان بالمنزل بزيت جوز الهند والكركم

وفرى فلوسك.. وصفات طبيعية لتبييض الأسنان بالمنزل بزيت جوز الهند والكركم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة