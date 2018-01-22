ضبط سائق وسمسار لاتهامهما بشراء توك توك مسروق من طفل بعد قتله بالعياط





كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مباحث الجيزة من القبض على سائق توك توك وسمسار، لاتهامهما بشراء التوك توك الخاص بالطفل الذى تم قتله بالعياط، كما تم ضبط التوك توك المسروق واعترف المتهمين بشراء التوك توك من التشكيل العصابى المتورط فى قتل الطفل.

كان مركز شرطة العياط تلقت بلاغا من "رفيق صبحى" عامل، أفاد فيها باختفاء إبنه "محمود" البالغ من العمر 15 سنة، سائق توك توك، حيث خرج للعمل إلا أنه اختفى عقب ذلك.

وبإجراء التحريات تبين أن 3 عاطلين محبوسين على ذمة قضية قتل طفل اخر وراء ارتكاب الجريمة، حيث قتلوه ودفناو جثته بمنطقة جبلية بالعياط، لسرقة التوك توك وبيعه، وكشفت معلومات الرائد أحمد صبحى رئيس مباحث العياط، والرائد كريم لعيان، أن التوك توك المسروق بحوزة أحد الأشخاص بالعياط، وبإعداد كمين له تم القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بشراء التوك توك ويعلم أنه مسروق، وأرشد عن سمسار اشتراه منه، وبضبط السمسار اعترف بحصوله عليه من المتهمين المحبوسين، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.