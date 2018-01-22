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الإثنين، 22 يناير 2018 03:33 ص
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صياد يتهم 3 آخرين بصعقه بالكهرباء ومحاولة قتله

الإثنين، 22 يناير 2018 12:33 ص
صياد يتهم 3 آخرين بصعقه بالكهرباء ومحاولة قتله بحيرة المنزلة


الدقهلية - محمد حيزة
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اعتدى صائدو أسماك بالكهرباء ممن يسمون أنفسهم داعش بحيرة المنزلة على صياد صعقا بالكهرباء. وتلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من صياد يتهم فيه 3 صيادين بصعقه ومحاولة قتله أثناء الصيد ببحيرة المنزلة.

 

 وقد قام الصياد المجنى عليه ويدعى "إبراهيم أحمد رضوان" بتحرير محضر رقم 782 على 2018 جنح مركز المطرية، اتهم فيه كلا من "محمد.أ، وأحمد.أ، وعلى.أ" بصعقه ومحاولة قتله.


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