صياد يتهم 3 آخرين بصعقه بالكهرباء ومحاولة قتله





الدقهلية - محمد حيزة

اعتدى صائدو أسماك بالكهرباء ممن يسمون أنفسهم داعش بحيرة المنزلة على صياد صعقا بالكهرباء. وتلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من صياد يتهم فيه 3 صيادين بصعقه ومحاولة قتله أثناء الصيد ببحيرة المنزلة.

وقد قام الصياد المجنى عليه ويدعى "إبراهيم أحمد رضوان" بتحرير محضر رقم 782 على 2018 جنح مركز المطرية، اتهم فيه كلا من "محمد.أ، وأحمد.أ، وعلى.أ" بصعقه ومحاولة قتله.