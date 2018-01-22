صور.. موظفو الكونجرس الأمريكى يصطفون لدخول مجلس الشيوخ بعد إغلاق الحكومة

صور.. موظفو الكونجرس الأمريكى يصطفون لدخول مجلس الشيوخ بعد إغلاق الحكومةالإثنين، 22 يناير 2018 05:34 م
كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( رويترز)
اصطف موظفو الكونجرس الأمريكى، اليوم الاثنين، فى خط طويل للغاية لدخول مبنى مكتب مجلس الشيوخ ديركسن خلال اليوم الثالث من اغلاق الحكومة الاتحادية فى واشنطن.
ولا يزالون مئات آلاف الموظفين فى إجازة بسبب استمرار تعطيل الحكومة الأمريكية لعدم التوصل لاتفاق نهائى لحل الأزمة.
موظفو الكونجرس
وسيلازم مئات الآلاف من موظفي المؤسسات الفيدرالية الأميركية منازلهم بدون رواتب، بسبب عدم توصل الكونجرس الأمريكى إلى اتفاق ينهى إغلاق مؤسسات الحكومة الاتحادية وتأجيل التصويت حتى ظهر الاثنين، وعلى الرغم من إعلان قادة الحزبين الجمهورى والديموقراطى تسجيل تقدم على خط المفاوضات فى نهاية الأسبوع، إلا أنهم أجلوا التصويت الذى كان مقررا إجراؤه عند الساعة الواحدة فجرا بتوقيت واشنطن،
وتطغى هذه الأزمة التى تشهدها البلاد لأول مرة منذ 2013، بشكل كبير على الاحتفال السبت بالذكرى السنوية الأولى لتولى دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية.
اصطفاف موظفى الكونجرس
جانب من اصطفاف موظفى الكونجرس
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