صور.. مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين إثر تفجير دراجة نارية بسوق فى تايلاند





(رويترز)

قالت قيادة عمليات الأمن الداخلى فى تايلاند إن دراجة نارية ملغومة انفجرت فى سوق فى إقليم يالا بجنوب البلاد اليوم الإثنين مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وتعد أقاليم ناراتيوات وباتانى ويالا التى تقطنها أغلبية مسلمة فى أقصى جنوب تايلاند معقلا لنشاط مسلح يمارسه منذ فترة طويلة مسلمون من الملايو يقاتلون من أجل الاستقلال مما أدى إلى سقوط أكثر من ستة آلاف قتيل منذ 2004 .

وقال متحدث إن "المجرمين زرعوا قنبلة فى دراجة نارية ووضعوها بجوار عربة تسوق، قوة الانفجار أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص ".ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم.



إسعاف المصابين



الشرطة في محيط الحادث



فحص الانفجار