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الإثنين، 22 يناير 2018 03:38 م
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صور.. مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوط سيارة من أعلى كوبرى الحرفيين بالسلام

الإثنين، 22 يناير 2018 02:11 م
صور.. مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوط سيارة من أعلى كوبرى الحرفيين بالسلام سقوط سيارة من أعلى كوبرى الحرفيين


كتب عبد الرحمن سيد
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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر سقوط سيارة من أعلى كوبرى الحرفيين بمدينة السلام بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من السلام اتجاه جوزيف تيتو وتهشم أجزاء من سور الكوبرى وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
 
تجمهر المواطنين بمحيط الحادث
تجمهر المواطنين بمحيط الحادث
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى الحرافيين  بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
تمركز الخدمات المرورية بمحيط الحادث
تمركز الخدمات المرورية بمحيط الحادث

خدمات مرورية
خدمات مرورية

سقوط سيارة من أعلى الكوبرى
سقوط سيارة من أعلى الكوبرى

 


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