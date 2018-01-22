صور.. مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوط سيارة من أعلى كوبرى الحرفيين بالسلام

صور.. مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوط سيارة من أعلى كوبرى الحرفيين بالسلامالإثنين، 22 يناير 2018 02:11 م
سقوط سيارة من أعلى كوبرى الحرفيين
كتب عبد الرحمن سيد
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