صور.. مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوط سيارة من أعلى كوبرى الحرفيين بالسلام

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر سقوط سيارة من أعلى كوبرى الحرفيين بمدينة السلام بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من السلام اتجاه جوزيف تيتو وتهشم أجزاء من سور الكوبرى وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.



تجمهر المواطنين بمحيط الحادث

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى الحرافيين بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .