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صور.. عم "سمير" مصاب بالغضروف ويحتاج كرسى متحرك بالكهرباء

الإثنين، 22 يناير 2018 04:36 م
صور.. عم "سمير" مصاب بالغضروف ويحتاج كرسى متحرك بالكهرباء عم سمير يحتاج كرسى بالكهرباء


كتب الأمير نصرى
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فى شقة ضيقة قديمة، يحيط بها خيوط العنكبوت، يعيش سمير فرغلى رضوان 65 سنة، رب أسرة قعيد طريح الفراش، يقيم فى حى عين شمس الغربية شارع الأربعين متفرع من شارع إبراهيم الغول منزل 20 بالقاهرة، يقول لـ "اليوم السابع": "أصيبت بجلطة منذ حوالى 13 سنة، واقترضت من الجيران كى أعيش وأشترى علاجى الذى لا أستطيع شراءه ونفسى فى كرسى متحرك بالكهرباء" .

عم سمير أضاف: "عندى 4 أولاد متزوجين ولكن ظروفهم لا تمكنهم من مساعدتى.. كنت أعمل فى خياطة الشنط قبل أن يهزمنى المرض، ولكن أصبت بجلطة أقعدتنى ولم أستطع العمل، عملت زوجتى بدلا منى فى بيع الملابس المستعملة أمام البيت، وأنا أتقاضى معاشا 360 جنيها فقط، ونفسى فى كرسى متحرك بالكهرباء يعيننى على الحركة إذ أن زوجتى كبيرة فى السن وتساعدنى بمجهودها البسيط".

أردف العم سمير: "عندى الغضروف وقدمى متورمة لا أستطيع الحركة منها وأصرخ  من شدة الألم ولا أستطيع النوم طوال الليل وأحتاج لإجراء تحاليل كاملة، كما أننى "بعمل حمام دم ونفسى أكشف عند طبيب كويس"، ولم أستطع أن أذهب إلى أى مستشفى خوفا من أن يحجزونى بها وأنا لا أملك جنيها واحدا".

أما زوجته فايقة عبد العظيم فقالت: أنا مريضة وإحنا غلابة على الله ومش معانا حاجة، وعيالنا متزوجين وعندهم أولاد ولا يستطيعون أن يشتروا لنا حتى شريط برشام واحد، وعلاج زوجى خلص ولم يستطع شراءه مرة أخرى علشان مش معانا.

وأكملت الزوجة: مش طالبين غير كرسى متحرك بالكهرباء وحتى كشك أمام البيت نتعايش منه بدلا من الاقتراض من الجيران ونكشف عند طبيب ونشترى العلاج.

للتواصل مع الحالة ت / 01282736628  - 01224791440 - 01117116752

 

تقرير طبى
تقرير طبى

 

سمير فرغلى رضوان (1)
سمير فرغلى رضوان 

 

سمير فرغلى رضوان (2)
سمير فرغلى رضوان 

 

سمير فرغلى رضوان (3)
سمير فرغلى رضوان 

 

كشف طبى
كشف طبى

 


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