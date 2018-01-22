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صور.. رئيس مدينة الأقصر يشهد فعاليات مؤتمر حول مكافحة الفساد

الإثنين، 22 يناير 2018 04:16 م
صور.. رئيس مدينة الأقصر يشهد فعاليات مؤتمر حول مكافحة الفساد رئيس مدينة الأقصر يشهد فعاليات مؤتمر حول مكافحة الفساد


الأقصر – أحمد مرعى
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شهد العميد صلاح المندوة رئيس مدينة الأقصر، فعاليات مؤتمر حول مكافحة الفساد تحت عنوان "لا للفساد"، والذي نظمته المجموعة الدولية للتنمية البشرية والتدريب "أفاق مصر"، اليوم الإثنين، تحت رعاية محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظ الأقصر، بمقر قاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر.

بدأ المؤتمر بتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم، وتمت مناقشة أنواع الفساد وكيفية وضع الخطط الممنهجة لمواجهة الفساد، وقال الدكتور محمد حسان رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للتنمية البشرية والتدريب مضيفا، أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الأجهزة الرقابية فقط، وإنما هي مسؤولية كل فرد في الدولة لافتاً إلى كلمة مكافحة الفساد وليست إدارة الفساد مستشهداً بمقولة شهيرة " لولا عكس المعنى ، ما كان للمعنى معنى "، مطالباً بضرورة وضع استراتيجية شاملة قانونية وقائية عقابية لمواجهة الفساد الذي يعد آفة تدمر الدولة.

وتم خلال الفعاليات استعراض كافة جهود مصر المبذولة فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذلك أبرز الممارسات الناجحة فى تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بما يدعم مسيرة الإصلاح الإقتصادى.

رئيس مدينة الأقصر يشهد فعاليات مؤتمر حول مكافحة الفساد (1)
رئيس مدينة الأقصر يشهد فعاليات مؤتمر حول مكافحة الفساد 
 
رئيس مدينة الأقصر يشهد فعاليات مؤتمر حول مكافحة الفساد (2)
رئيس مدينة الأقصر يشهد فعاليات مؤتمر حول مكافحة الفساد 
 
رئيس مدينة الأقصر يشهد فعاليات مؤتمر حول مكافحة الفساد (3)
رئيس مدينة الأقصر يشهد فعاليات مؤتمر حول مكافحة الفساد 

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