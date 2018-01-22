صور.. جورج وايا يحلف اليمين الدستورية رئيسا جديدا لليبيريا





مونروفيا (أ ش أ) - تصوير ( رويترز)

حلف لاعب كرة القدم السابق جورج وايا اليوم الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا جديدا لليبيريا خلفا للرئيسة إلين جونسون سيرليف.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أن عشرات الآلاف حضروا حفل تنصيب وايا فى استاد لكرة القدم بالعاصمة، مضيفا أن المكان اكتظ بالمواطنين.

يذكر أن وايا فاز فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى ديسمبر الماضى بعد حصوله على 5ر61 فى المئة من أصوات الناخبين، ويعد هذا الانتقال الديمقراطى هو الأول فى تاريخ ليبيريا منذ أكثر من 70 عاما.



جورج وايا



تنصيب جورج وايا



الشعب الليبيرى



جانب من تنصيب جورج وايا



الرئيس الليبرى