video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 22 يناير 2018 08:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. جورج وايا يحلف اليمين الدستورية رئيسا جديدا لليبيريا

الإثنين، 22 يناير 2018 04:21 م
صور.. جورج وايا يحلف اليمين الدستورية رئيسا جديدا لليبيريا تنصيب جورج وايا رئيس ليبيريا


مونروفيا (أ ش أ) - تصوير ( رويترز)
إضافة تعليق

حلف لاعب كرة القدم السابق جورج وايا اليوم الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا جديدا لليبيريا خلفا للرئيسة إلين جونسون سيرليف.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أن عشرات الآلاف حضروا حفل تنصيب وايا فى استاد لكرة القدم بالعاصمة، مضيفا أن المكان اكتظ بالمواطنين.

يذكر أن وايا فاز فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى ديسمبر الماضى بعد حصوله على 5ر61 فى المئة من أصوات الناخبين، ويعد هذا الانتقال الديمقراطى هو الأول فى تاريخ ليبيريا منذ أكثر من 70 عاما. 

جورج وايا
جورج وايا

 

تنصيب جورج وايا
تنصيب جورج وايا

 

الشعب الليبيرى
الشعب الليبيرى
 
 
جانب من تنصيب جورج وايا
جانب من تنصيب جورج وايا

 

الرئيس الليبرى
الرئيس الليبرى

 

كلمة الرئيس الليبيرى
كلمة الرئيس الليبيرى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الكاف يصل ليبيريا لحضور حفل تنصيب جورج وايا رئيسا للبلاد

رئيسة ليبيريا السابقة تعتزم الطعن على قرار طردها من الحزب الحاكم

ليبيريا

اخبار ليبيريا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة