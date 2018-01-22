صور.. جميلات البرازيل يتجمعن فى ريو دى جانيرو للاحتفال بكرنفال الشوارع

صور.. جميلات البرازيل يتجمعن فى ريو دى جانيرو للاحتفال بكرنفال الشوارعالإثنين، 22 يناير 2018 04:14 ص
جميلات البرازيل
كتب عبد الوهاب الجندى
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توافد العديد من جميلات البرازيل على فلامنغو فى مدينة ريو دى جانيرو، للاستعداد للاحتفال بكرنفال الشوارع، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.
وأظهرت الصور، مجموعة من الفتيات يرقصن فى الساحة وسط حالة من الفرح والبهجة لاستقبال الكرنفال السنوي.
جانب من الحفل
رقص الفتيات
ساحة ريو دي جانيرو
فتاة برازيلية مشاركة في الاحتفال
كرنفال الشوارع
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