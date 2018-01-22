صور.. جميلات البرازيل يتجمعن فى ريو دى جانيرو للاحتفال بكرنفال الشوارع





كتب عبد الوهاب الجندى

توافد العديد من جميلات البرازيل على فلامنغو فى مدينة ريو دى جانيرو، للاستعداد للاحتفال بكرنفال الشوارع، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وأظهرت الصور، مجموعة من الفتيات يرقصن فى الساحة وسط حالة من الفرح والبهجة لاستقبال الكرنفال السنوي.



جانب من الحفل



رقص الفتيات



ساحة ريو دي جانيرو



فتاة برازيلية مشاركة في الاحتفال