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صور.. جميلات البرازيل يتجمعن فى ريو دى جانيرو للاحتفال بكرنفال الشوارع

الإثنين، 22 يناير 2018 04:14 ص
صور.. جميلات البرازيل يتجمعن فى ريو دى جانيرو للاحتفال بكرنفال الشوارع جميلات البرازيل


كتب عبد الوهاب الجندى
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توافد العديد من جميلات البرازيل على فلامنغو فى مدينة ريو دى جانيرو، للاستعداد للاحتفال بكرنفال الشوارع، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وأظهرت الصور، مجموعة من الفتيات يرقصن فى الساحة وسط حالة من الفرح والبهجة لاستقبال الكرنفال السنوي.

 

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 

رقص الفتيات
رقص الفتيات

 

ساحة ريو دي جانيرو
ساحة ريو دي جانيرو

 

فتاة برازيلية مشاركة في الاحتفال
فتاة برازيلية مشاركة في الاحتفال

 

كرنفال الشوارع
كرنفال الشوارع

 


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