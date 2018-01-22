صور.. "تعليم بورسعيد" يكرم طلاب برنامج "معًا ننطلق"





بورسعيد - محمد عزام

كرم الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، طلاب برنامج "معًا ننطلق" بالمدرسة الفندقية الذى يهدف لتعديل سلوك طلاب التعليم الفنى والارتقاء بمستواهم العلمى والفكرى والمهارى بمساعدة زملائهم المتفوقين علميًا ومهاريًا، بحضور المهندس حسين رحيمة، نقيب المهندسين، ممدوح طه، مسئول "wise"، السيد عوف، مدير المدرسة الفندقية، وأعضاء الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل ببورسعيد.

وأعلن وكيل الوزارة، فى بيان له اليوم الاثنين، دعمه الكامل لطلاب التعليم الفنى مواكبة مع الأهداف القومية للدولة لتأهيل وتخريج أجيال قادرة على العمل بحرفية وإتقان بالمشروعات القومية الضخمة للدولة وذلك بالتعاون مع الراعى الرسمى لهذا التكريم مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "wise".

وقرر "باهى"، تدشين سلسلة لقاءات وندوات دينية بالتعاون مع شيوخ وعلماء الأزهر ذوى الفكر المستنير لتوعية الطلاب دينيًا وفكريًا ضد التطرف والعنف والإرهاب واحتواء جنوح مرحلة المراهقة لدى الطلاب .



تكريم طلاب معا ننطلق ببورسعيد



وكيل وزارة التربية والتعليم يكرم الطلاب



تكريم احدى الطالبات