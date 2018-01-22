صور.. "الموصل مدينة أشباح داعش" رائحة جثث عناصر التنظيم تفوح فى المدينة





كتب عبد الوهاب الجندى

عثرت القوات العراقية على مجموعة من الجثث تنتمى لعناصر تنظيم داعش الإرهابى، فى مدينة الموصل الواقع على بعد نحو 460 كيلو متر من العاصمة بغداد.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، جثث قتلى تنظيم داعش الإرهابى، على ضفاف نهر الفرات وداخل المساكن التى دارت فيها المعارك مع القوات العراقية منذ أكتوبر عام 2016.

ومنذ نحو 6 أشهر أعلنت الحكومة العراقية، الانتصار على التنظيم المتطرف فى مدينة الموصل وطرده منها بعد سيطرته عليها عام 2014.



إحدى الجثث



القوات العراقية



الهروب من الرائحة



جثة بجوار النهر



جثة داعشي