صور.. الجيش التركى يمد مسلحى المعارضة السورية بطائرات بدون طيار





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أبرزت وكالة الأنباء الفرنسية صورا، لاستخدام مسلحى المعارضة السورية، لطائرات بدون طيار ضد عملياتهم المسلحة ضد قوات الجيش السورى، ولم يكن الدعم التركى يكتفى على ذلك فقط بل رصدت عدسات الوكالة الفرنسية عبور مسلحى المعارضة وهم مدججين بالسلاح أمام الآليات العسكرية التركية بمدينة عفرين الحدودية .

وفى السياق ذاته، بدأ الجيش التركى هجوما بريا، اليوم الاثنين، انطلاقا من مدينة إعزاز السورية باتجاه منطقة (عفرين) ضمن عملية (غصن الزيتون) التى تهدف إلى السيطرة على مدينة عفرين فى شمال غرب سوريا .

وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان - حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنه لن يتراجع عن عملية عفرين ولديه اتفاق مع روسيا بشأن ذلك .

وكانت تركيا قد أعلنت - أمس - بدء الهجوم البرى فى عفرين ضمن عملية عسكرية سمتها (غصن الزيتون) فى عفرين شمال غربى سوريا بدأتها بغارات جوية، وأتبعتها بهذا الهجوم البرى.



اجهزة استطلاع متطورة فى يد مسلحى المعارضة



أحد مسلحى المعارضة يلتقط سيلفى مع الآليات التركية



المعارضة السورية تسير أمام آليات عسكرية تركية



توغل تركى فى مدينة عفرين



طائره بدون طيار تركية فى يد المعارضه السورية