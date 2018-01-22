صور.. إصابة 15 شخصا إثر تصادم قطار بحاجز فى سيدنى الأسترالية





(رويترز)

قال متحدث باسم الإسعاف فى ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا، إن ما لا يقل عن 15 شخصا أصيبوا اليوم الإثنين، عندما اصطدم قطار بحاجز فى شمال غرب سيدنى أكبر مدن أستراليا .

وأظهرت مشاهد تلفزيونية اقتحام القطار الحواجز الموجودة فى نهاية خط السكك الحديدية فى ريتشموند الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترا شمال غربى وسط سيدني، ونُقل المصابون على محفات إلى عربات إسعاف كانت فى انتظارهم.

وقال كريس براى المتحدث باسم الإسعاف فى ولاية نيو ساوث ويلز إنه تعين نقل خمسة أشخاص للعلاج فى المستشفى كما أصيب عشرة آخرون بجروح أقل خطورة على الرغم من احتمال ارتفاع هذه الأعداد.

وقالت شركة نيو ساوث ويلز ترينز على تويتر إن القطار اصطدم بحاجز فى نهاية الخط. وأظهرت مشاهد تلفزيونية القطار وهو قائم على القضبان وعدم حدوث انبعاجات فى عرباته.



الحاجز



تحطم القطار



تحطم عربة القطار



دماء علي السلالم



دماء في القطار



سيارة الإسعاف في محيط الحادث



سيدة مصابة