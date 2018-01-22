صور.. إجراء قرعة توزيع سيارات المشروعات الصغيرة على شباب مطروح





مطروح – حسن مشالي

أجريت قرعة علانية، مساء أمس الأحد، بين 15 شاب من أبناء مطروح، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية لتمكين الشباب بالمحافظات، بدعم من صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة مطروح، وذلك بحضور وإشراف اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والشباب المتقدمين للحصول على السيارات.

أجريت القرعة بين 50 شاب تقدموا للحصول على السيارات، واختيار 15 من بينهم، كما تم اختيار 8 آخرين كاحتياطى عن طريق القرعة أيضاً.

وأكد محافظ مطروح، أنه كان مخصصا 10 فقط لأبناء محافظة مطروح، إلا أنه سعى لدى الدكتورة نفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونجح في رفع عدد السيارات إلى 15 سيارة لتحقيق أكبر استفادة لأبناء مطروح.

وأشار محافظ مطروح، إلى أن هذه المبادرة تأتى فى إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالشباب في مختلف المحافظات وخاصة محافظة مطروح، موضحاً بأن ثمن السيارة 206 آلاف جنيه، سيقوم كل مستفيد بسداد 25% من قيمة السيارة، كمساهمة ذاتية على أن يتم تمويل باقى ثمن السيارة بتمويل مباشر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة 6 سنوات، بعد منح المستفيدين فترة سماح لمدة شهر واحد لا يتم فيها سداد أية مبالغ، ويتم بعد ذلك سداد باقى ثمن السيارة على 71 قسط شهرى متساوى القيمة، وذلك تيسيرا على الشباب ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل لهم تعينهم على أعباء الحياة.

وكان فروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمطروح، قد فتح باب التقدم لفرصة الحصول على تمويل سيارة ربع نقل حمولة 1,5 طن بعدد 15 سيارة بداية الشهر الجارى طبقا للشروط الخاصة بتمويل السيارات.