صور.. أطفال مستشفى السرطان يهنئون رجال قسم السيدة زينب بعيد الشرطة





كتب إبراهيم أحمد

زارت إدارة مستشفى السرطان قسم شرطة السيدة زينب، لتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة يناير 2018 ، بمشاركة وفد من أطفال المستشفى، وأولياء أمورهم، وذلك نظراً لما يمثله عيد الشرطة من ذكرى خالدة تمثل رمزاً للتضحية والفداء من أجل الوطن جسدت أحداثها نضال شعب مصر عبر السنين، والتي يمكن ان تتخذ كركيزة للتواصل بين المؤسسة الأمنية والمواطنين كدلالة على تلاحم الشرطة والشعب.

ضابطات الشرطة تستقبل اطفال مستشفى السرطان بقسم السيدة زينب



زيارة أطفال المستشفى

وعلى الفور وجه اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، اللواء هاني جرجس مدير الإدارة العامة لقطاع الغرب، وعدد من ضباط وضابطات عدد من جهات المديرية بالإضافة لقسم شرطة السيدة زينب لاستقبال أطفال المستشفى، وبالفعل استقبلهم الضباط بإهداء الورود فور وصولهم .



ضابطات الشرطة ولحظة مرح مع أطفال مستشفى السرطان



اللواء هانى جرجس يستقبل زيارة اطفال مستشفى 57357 بقسم السيدة زينب

وبدأت الزيارة بتعريف الأطفال بدور قسم الشرطة في مساعدة المواطنين، وتلقي بلاغاتهم وحفظ الأمن فى نطاق اختصاصه، وفقاً للقانون ومراعاة حقوق الإنسان والحالات الإنسانية من المرضى وكبار السن، بالإضافة لتعريفهم بدور شرطة النجدة والحماية المدنية في تلقي استغاثات المواطنين عبر خطوط الهاتف 122 ، 180 وكيفية تأمين المواطنين من أخطار الحريق و كذا الاحتياطات الواجب إتخاذها للحماية من أخطار الحريق ، كما تم تقديم الهدايا العينية للأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم .



جانب من الزيارة



الزيارة

وفي نهاية الزيارة قدم مدير المستشفى والأطفال وذويهم الشكر لوزير الداخلية ورجال الشرطة بقسم شرطة السيدة زينب على الاستقبال الحافل الذي شهدوه، وأعربوا عن تقديرهم لرجال الشرطة في كل موقع وكل شبر من أرض وطننا الغالي لما يقدموه من تضحيات في سبيل تحقيق أمن واستقرار الوطن .



رجال الشرطة

يأتى ذلك فى اطار السياسة العامة لوزارة الداخلية بتعميق سبل التواصل مع المواطنين في كافة المناسبات وتنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية لتعزيز الثقة بين المواطنين وأجهزة الأمن ونظراً لما يمثله عيد الشرطة من ذكرى خالدة تمثل رمزاً للتضحية والفداء من أجل الوطن جسدت أحداثها نضال شعب مصر عبر السنين.



لحظة زيارة الأطفال



توزيع الهدايا

توزيع الهدايا





أطفال المستشفى أطفال المستشفى



الزيارة الزيارة