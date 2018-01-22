صور .. "أتينينا الجنوب" حكاية شباب غيروا لون حلايب وشلاتين بجهود ذاتية





البحر الأحمر - عماد عرفة

تعنى كلمة "أيتنينا" مرحبًا بك، وهى كلمة تعود للغة قبائل البجا "اللغة البجاوية" الذين يقطنون حلايب وشلاتين، أطلق مجموعة من الشباب من عدة محافظات تلك الكلمة على عمل فنى تطوعى قاموا به لتغيير لون جدران حلايب وشلاتين من خلال رسومات فنية على الجدران والأكشاك هناك من وحى التراث الجنوبى وسمى "أيتنينا الجنوب".

سيد عواد، أحد المشاركين فى "أيتنينا الجنوب" يقول إن فى بداية الأمر طرحنا فكرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ندعو بالمشاركة فى عمل فنى تطوعى بحلايب وشلاتين، يقومون خلاله برسم رسومات من تراث أهالى حلايب وشلاتين على الجدران هناك والمحلات التجارية".

وأضاف عواد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه بطريقة كبيرة وسريعة انضم للفكرة عدد كبير جدًا من الشباب من محافظات مختلفة من بينهم فنانيون تشكيليون وأطباء ومهندسين وطلبة.

كما أكد عواد أن تجمع شباب من محافظات، القاهرة والبحر الأحمر وقنا والأقصر وأسوان والدقهلية، أسيوط، والبحيرة، سوهاج، تجمعوا لإضفاء لمسة فنية تسلط الضوء على مدن الجنوب .

من جانبها قالت آن محمد، من ضمن المشاركين فى "أيتنينا الجنوب"، إنهم فضلوا أن تكون كلمة "أيتنينا" وهى أول كلمة يستقبلك بها أهلى حلايب وشلاتين عند وصولك إلى هناك وتعنى الترحيب والتكريم، هى اسم العمل الفنى لهم .

وأكدت آن أن الشباب المشارك فى العمل الفنى، بدأ عمله الخميس الماضى بمدينة الشلاتين، حيث انطلقت الفكرة من القاهرة وكانت أولى محطات الوصول مديمة القصير التراثية، ثم توجهوا للشلاتين.

وأضافت آن أنه بمجرد وصولهم قام كل منهم بتجهيز ألوانه واختار جدران أو كشك خشبى وبدأ بالرسم عليه رسومات فنية من وحى تراث المدينة، وسرعان ما أندمج معهم أهالى المدينة وساعدوهم فى الرسم والأفكار التى من الممكن أن يقوموا برسمها .

وتابعت "آن" أن من ضمن الرسومات التى كانت ترسم دائمًا على أشكاك المدينة والجدران، هى أغلبها ترايية مثل رقصة الهويست وهى رقصة مشهور بها منطقة حلايب وشلاتين، وكذلك آلة الطنبور الموسيقية، ورسومات أخرى لإعداد الجبنة المسروب الرسمى للمنطقة .

كما أكد مصطفى سباق أحد شباب البحر الأحمر المشارك فى العمل الفنى التطوعى، أن المشروع من البداية للنهاية، مجهود ذاتى من الشباب المشارك، مؤكدًا أن الفكرة او الهدف الأساسى تغير لون المدينة ورسم رسومات فنية من وحى تراث المنطقة على جدرانها لرسم البهجة والفرحة على أهالى الجنوب.

تابع سباق لـ"اليوم السابع"، أنهم فوجئوا بالمشاركة الكبيرة والفعالة من الأهالى فى الشلاتين، مؤكدًا أن كذلك الأطفال حيث وزعوا البلونات على الأطفال هناك وكانوا فى حالة فرحة كبيرة .



أتينينا الجنوب فى حلايب وشلاتين



عمل تطوعى شبابى لرسم جدران حلايب وشلاتين



الرسم على أكشاك التجارية فى سوق الشلاتين



كتابة اسم الأكشاك بشكل مميز



توزيع البلونات على الأطفال



مشاركة أهالى الجنوب مع الشباب