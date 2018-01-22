video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 22 يناير 2018 06:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. "أتينينا الجنوب" حكاية شباب غيروا لون حلايب وشلاتين بجهود ذاتية

الإثنين، 22 يناير 2018 04:00 ص
صور .. "أتينينا الجنوب" حكاية شباب غيروا لون حلايب وشلاتين بجهود ذاتية أتينينا الجنوب


البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

تعنى كلمة "أيتنينا" مرحبًا بك، وهى كلمة تعود للغة قبائل البجا "اللغة البجاوية" الذين يقطنون حلايب وشلاتين، أطلق مجموعة من الشباب من عدة محافظات تلك الكلمة على عمل فنى تطوعى قاموا به لتغيير لون جدران حلايب وشلاتين من خلال رسومات فنية على الجدران والأكشاك هناك من وحى التراث الجنوبى وسمى "أيتنينا الجنوب".

سيد عواد، أحد المشاركين فى "أيتنينا الجنوب" يقول إن فى بداية الأمر طرحنا فكرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ندعو بالمشاركة فى عمل فنى تطوعى بحلايب وشلاتين، يقومون خلاله برسم رسومات من تراث أهالى حلايب وشلاتين على الجدران هناك والمحلات التجارية".

وأضاف عواد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه بطريقة كبيرة وسريعة انضم للفكرة عدد كبير جدًا من الشباب من محافظات مختلفة من بينهم  فنانيون تشكيليون وأطباء ومهندسين وطلبة.

كما أكد عواد أن تجمع شباب من محافظات، القاهرة والبحر الأحمر وقنا والأقصر وأسوان والدقهلية، أسيوط، والبحيرة، سوهاج، تجمعوا لإضفاء لمسة فنية تسلط الضوء على مدن الجنوب .

من جانبها قالت آن محمد، من ضمن المشاركين فى "أيتنينا الجنوب"، إنهم فضلوا أن تكون كلمة "أيتنينا" وهى أول كلمة يستقبلك بها أهلى حلايب وشلاتين عند وصولك إلى هناك وتعنى الترحيب والتكريم، هى اسم العمل الفنى لهم .

وأكدت آن أن الشباب المشارك فى العمل الفنى، بدأ عمله الخميس الماضى بمدينة الشلاتين، حيث انطلقت الفكرة من القاهرة وكانت أولى محطات الوصول مديمة القصير التراثية، ثم توجهوا للشلاتين.

وأضافت آن أنه بمجرد وصولهم قام كل منهم بتجهيز ألوانه واختار جدران أو كشك خشبى وبدأ بالرسم عليه رسومات فنية من وحى تراث المدينة، وسرعان ما أندمج معهم أهالى المدينة وساعدوهم فى الرسم والأفكار التى من الممكن أن يقوموا برسمها .

وتابعت "آن" أن من ضمن الرسومات التى كانت ترسم دائمًا على أشكاك المدينة والجدران، هى أغلبها ترايية مثل رقصة الهويست وهى رقصة مشهور بها منطقة حلايب وشلاتين، وكذلك آلة الطنبور الموسيقية، ورسومات أخرى لإعداد الجبنة المسروب الرسمى للمنطقة .

كما أكد مصطفى سباق أحد شباب البحر الأحمر المشارك فى العمل الفنى التطوعى، أن المشروع من البداية للنهاية، مجهود ذاتى من الشباب المشارك، مؤكدًا أن الفكرة او الهدف الأساسى تغير لون المدينة ورسم رسومات فنية من وحى تراث المنطقة على جدرانها لرسم البهجة والفرحة على أهالى الجنوب.

تابع سباق لـ"اليوم السابع"، أنهم فوجئوا بالمشاركة الكبيرة والفعالة من الأهالى فى الشلاتين، مؤكدًا أن كذلك الأطفال حيث وزعوا البلونات على الأطفال هناك وكانوا فى حالة فرحة كبيرة .

أتينينا الجنوب فى حلايب وشلاتين
أتينينا الجنوب فى حلايب وشلاتين

 

عمل تطوعى شبابى لرسم جدران حلايب وشلاتين
عمل تطوعى شبابى لرسم جدران حلايب وشلاتين

 

الرسم على أكشاك التجارية فى سوق الشلاتين
الرسم على أكشاك التجارية فى سوق الشلاتين

 

كتابة اسم الأكشاك بشكل مميز
كتابة اسم الأكشاك بشكل مميز

 

توزيع البلونات على الأطفال
توزيع البلونات على الأطفال

 

مشاركة أهالى الجنوب مع الشباب
مشاركة أهالى الجنوب مع الشباب

 

جانب من العمل
جانب من العمل

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ندوات للتوعية الدينية بحلايب وشلاتين.. 3 ندوات نصيب البحر الأحمر من إجمالى 7 قامت بها الأوقاف عل مستوى الجمهورية.. وقوافل الأزهر الشريف تستمر فى مدن مثلث الجنوب بالبحر الأحمر

البحرالاحمر

اخبارمصر

اخبار المحافظات

اتينينا الجنوب

رسوم فنية تطوعية

حلايب وشلاتين



لا تفوتك
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة