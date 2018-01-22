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ونسعى للوصول لــ 100 ألف عميل..

شركة ريجاس: أنهينا الشبكات الأرضية لـ450 ألف عميل غاز طبيعى بسوهاج وقنا

الإثنين، 22 يناير 2018 08:41 م
شركة ريجاس: أنهينا الشبكات الأرضية لـ450 ألف عميل غاز طبيعى بسوهاج وقنا غاز طبيعى


سوهاج محمود مقبول
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قال المهندس جلال الشاذلى رئيس مجلس إدارة شركة غاز الأقاليم "ريجاس" في تصريح خاص لليوم السابع أن الشركة حققت طبقا للخطة الموضوعة المستهدف في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمحافظتى سوهاج وقنا.

وأضاف الشاذلى أنه تم تحويل 234 ألف عميل على مستوى محافظتى سوهاج وقنا بخلاف 32 ألف عميل تم تحويلهم بمحافظة أسيوط في السنوات السابقة وتم الإنتهاء من تنفيذ الشبكات الأرضية لعدد 450 ألف عميل بذات المحافظتين منذ بداية المشروع ومستهدف أستكمال خطة توصيل الغاز بمراكز محافظتى سوهاج لتصل إلى  100 ألف عميل بالمناطق الصالحة لتوصيل الغاز وذلك خلال الشهور القادمة.

وأكد الشاذلى أن هناك توجيهات من قبل وزارة البترول بضرورة إستهداف كافة المناطق بالمحافظات من أجل توصيل الغاز الطبيعى لها لتخفيف الأعباء على المواطن خاصة بالمحافظات التي لم تنل القدر الكافى من التنمية والتطوير في السنوات السابقة وأن الوزارة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية تسابق الزمن لتفعيل هذا الأمر.

جاء ذلك على هامش حفلة التكريم التي أقامها العاملون بشركة غاز الأقاليم بمحافظتى سوهاج وقنا تزامنا مع قرب خروج المهندس جلال الشاذلى رئيس مجلس الإدارة لسن التقاعد والتي شارك فيها المهندس محمد السيد مدير مشروعات الصعيد والعميد محمد عبد السلام مدير إدارة الأمن والعلاقات الحكومية بالشركة وعدد من المهندسين بالمشروع بالمحافظتين.

 


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