video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 22 يناير 2018 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سكرتير المنظمة البحرية الدولية يزور مصر ويلتقى كبار المسئولين

الإثنين، 22 يناير 2018 02:18 م
سكرتير المنظمة البحرية الدولية يزور مصر ويلتقى كبار المسئولين الدكتور هشام عرفات وزير النقل


كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

يزور سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، كيتاك ليم، مصر خلال الفترة من 25-27 يناير 2018، بناء على الدعوة التى وجهها إليه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، حيث تعد هذه الزيارة الأولى سكرتير عام المنظمة الحالى.

وقالت وزارة النقل وفق بيان صحفى إن هذه الزيارة تعكس المكانة البحرية الدولية التى تعتليها مصر حاليا، بعد اجتيازها كل من أعمال التقييم والمراجعة الآلزامية من المنظمة البحرية الدولية ، والتى جرت فى نوفمبر 2016 بنجاح كبير، وكذلك قيام مصر مؤخراً بالفوز  بعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة البحرية الدولية فى الفئة  C حيث حصلت مصر على المركز السادس بإجمالى عدد أصوات 133صوت من أصل 160 صوت فى الانتخابات التى جرت فى ديسمبر 2017 .

وأضافت وزارة النقل أن سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية سيقوم بعدد من الزيارات واللقاءات تتمثل فى لقاءات مع  الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام عرفات وزير النقل، وكذلك زيارة كل من الهيئة العامة لقناة السويس ومقابلة  الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، وزيارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتفقد عدد من المشروعات بها وزيارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وتفقد أعمال التطوير بها فى البنية الاساسية والافتتاح التجريبى لمركز إصدار جواز السفر البحرى المميكن ثم يعقبها زيارة الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وحضور حفل اتمام الدراسات الأساسية  إحدى الدفع بالأكاديمية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"موانئ دبى" و"صندوق هندى" يستثمران 3 مليارات دولار بالنقل واللوجستيات

سكرتير المنظمة البحرية الدولة

IMO

المنظمة البحرية الدولية

وزير النقل



لا تفوتك
س وج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وسوانزى سيتى اليوم

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وسوانزى سيتى اليوم

بعد إحالته للجنة التضامن.. 6 معلومات عن تعديل جديد لقانون الجمعيات الأهلية

بعد إحالته للجنة التضامن.. 6 معلومات عن تعديل جديد لقانون الجمعيات الأهلية

فيديو.. حصاد الجولة 19 للدورى.. قطار الأهلى ينطلق بقوة والإسماعيلى يواصل التراجع.. الزمالك يحقق الفوز الأول مع إيهاب جلال.. أنطوى يعزز صدارة الهدافين.. اختفاء نغمة التعادل .. وصراع القاع يزداد غموضاً

فيديو.. حصاد الجولة 19 للدورى.. قطار الأهلى ينطلق بقوة والإسماعيلى يواصل التراجع.. الزمالك يحقق الفوز الأول مع إيهاب جلال.. أنطوى يعزز صدارة الهدافين.. اختفاء نغمة التعادل .. وصراع القاع يزداد غموضاً

الاحتلال التركى ينتهك السيادة السورية.. خبراء: العمليات ضد عفرين تظهر أطماع أنقرة وتولد انتفاضة للأكراد فى تركيا.. يؤكدون: خسائرها ليست بالقليلة.. سعيد اللاوندى: أردوغان يلعب بالنار ونرفض تصرفات بلاده البربرية

الاحتلال التركى ينتهك السيادة السورية.. خبراء: العمليات ضد عفرين تظهر أطماع أنقرة وتولد انتفاضة للأكراد فى تركيا.. يؤكدون: خسائرها ليست بالقليلة.. سعيد اللاوندى: أردوغان يلعب بالنار ونرفض تصرفات بلاده البربرية

شرط واحد يقود باسم مرسى للانضمام للمنتخب الوطنى.. تعرف عليه

شرط واحد يقود باسم مرسى للانضمام للمنتخب الوطنى.. تعرف عليه

وفرى فلوسك.. وصفات طبيعية لتبييض الأسنان بالمنزل بزيت جوز الهند والكركم

وفرى فلوسك.. وصفات طبيعية لتبييض الأسنان بالمنزل بزيت جوز الهند والكركم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة