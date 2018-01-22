سكرتير المنظمة البحرية الدولية يزور مصر ويلتقى كبار المسئولين





كتب رضا حبيشى

يزور سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، كيتاك ليم، مصر خلال الفترة من 25-27 يناير 2018، بناء على الدعوة التى وجهها إليه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، حيث تعد هذه الزيارة الأولى سكرتير عام المنظمة الحالى.

وقالت وزارة النقل وفق بيان صحفى إن هذه الزيارة تعكس المكانة البحرية الدولية التى تعتليها مصر حاليا، بعد اجتيازها كل من أعمال التقييم والمراجعة الآلزامية من المنظمة البحرية الدولية ، والتى جرت فى نوفمبر 2016 بنجاح كبير، وكذلك قيام مصر مؤخراً بالفوز بعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة البحرية الدولية فى الفئة C حيث حصلت مصر على المركز السادس بإجمالى عدد أصوات 133صوت من أصل 160 صوت فى الانتخابات التى جرت فى ديسمبر 2017 .

وأضافت وزارة النقل أن سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية سيقوم بعدد من الزيارات واللقاءات تتمثل فى لقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام عرفات وزير النقل، وكذلك زيارة كل من الهيئة العامة لقناة السويس ومقابلة الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، وزيارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتفقد عدد من المشروعات بها وزيارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وتفقد أعمال التطوير بها فى البنية الاساسية والافتتاح التجريبى لمركز إصدار جواز السفر البحرى المميكن ثم يعقبها زيارة الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وحضور حفل اتمام الدراسات الأساسية إحدى الدفع بالأكاديمية.