سقوط لص الهواتف المحمولة بعد مطاردته بأبو النمرس

هواتف محمول مسروقة ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بسرقة عدد من الهواتف المحمولة من المواطنين بأبو النمرس، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وكشفت التحريات أن المتهم عاطل يبلغ من العمر 26 عاما، متورط فى سرقة وخطف عدد من الهواتف المحمولة من المواطنين، حيث تم ضبطه أثناء محاولته خطف هاتف محمول من أحد الأشخاص، حيث طارده قائد دراجة بخارية وتمكن من ضبطه، وتسليمه لمركز الشرطة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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