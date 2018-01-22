سفير أوكرانيا لدى أفغانستان: مقتل 7 أوكرانيين فى هجوم كابول

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أعلن السفير الأوكرانى لدى أفغانستان فيكتور نيكيتوك أن سبعة مواطنين أوكرانيين على الأقل لقوا مصرعهم فى الهجوم الإرهابى الذى شنته حركة طالبان على فندق "إنتركونتيننتال" فى كابول.



ونقل الموقع الإلكترونى لصحيفة (أوكرانيا بالعربية) عن السفير الأوكرانى قوله اليوم الاثنين ، إنه حتى اليوم تم تأكيد وفاة سبعة مواطنين، وأن جميع القتلى كانوا يعملون فى شركة "كام أير" الأفغانية للطيران ويسكنون فى الفندق المذكور.

جدير بالذكر أن مجموعة من المسلحين المنتمين إلى شبكة حقانى الإرهابية المتحالفة مع حركة طالبان شنت هجوما منسقا على فندق انتركونتيننتال فى وقت متأخر من ليلة السبت وأسفر عن مقتل 18 شخصا.

