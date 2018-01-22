سعر اليورو اليوم الاثنين 22-1-2018

سعر اليورو اليوم الاثنين 22-1-2018الإثنين، 22 يناير 2018 01:22 م
اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
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شهدت العملة الأوروبية تراجعا فى سعر البيع خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 22-1-2018، فيما استقر سعر الشراء بها عند سعر ختام تعاملات الأمس، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، سجل سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، 21.56 جنيه للشراء، و 21.78 جنيه للبيع.
وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى...
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو فى البنك المركزى
21.5768 جنيه للشراء
21.7043 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
21.56 جنيه للشراء
21.78 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
21.54 للشراء
21.77 للبيع
سعر اليورو فى بنك القاهرة
21.56 للشراء
21.78 جنيه للبيع
صرف اليورو اليوم
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
21.55 للشراء
21.78 للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
21.54 للشراء
21.76 للبيع
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