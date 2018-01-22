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الإثنين، 22 يناير 2018 04:34 م
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سعر اليورو اليوم الاثنين 22-1-2018

الإثنين، 22 يناير 2018 01:22 م
سعر اليورو اليوم الاثنين 22-1-2018 اليورو الأوروبى


كتبت- هبة حسام
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شهدت العملة الأوروبية تراجعا فى سعر البيع خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 22-1-2018، فيما استقر سعر الشراء بها عند سعر ختام تعاملات الأمس، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، سجل سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، 21.56 جنيه للشراء، و 21.78 جنيه للبيع.

 

وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو  اليوم، كالتالى...

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

21.5768 جنيه للشراء

21.7043 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

21.56 جنيه للشراء

21.78 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

 21.54 للشراء

21.77  للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة
 

21.56  للشراء

21.78 جنيه للبيع

 

صرف اليورو اليوم
صرف اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

21.55 للشراء

 21.78 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

21.54 للشراء

21.76 للبيع

 

 

 

 


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