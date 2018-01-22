سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 22-1-2018 والعملة السعودية مستقرة





كتبت- هبة حسام

استمر سعر الريال السعودى فى استقراره خلال تعاملات اليوم الاثنين 22-1-2018، مقابل الجنيه المصرى، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، ثبت سعر الريال عند سعر الإغلاق ولم يتغير عن 4.70 جنيه للشراء، و 4.73 جنيه للبيع، فى عدد كبير من البنوك على رأسها البنك الأهلى المصرى، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر.

وفيما يلى سعر الريال السعودى فى عدد مختلف من البنوك المصرية..



الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.7081 جنيه للشراء

4.7349 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة



4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع







الريال السعودى اليوم

ارتفاع أسعار النفط مع إعلان السعودية استمرار تعاون المنتجين



وعلى صعيد آخر، ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد تصريحات صدرت عن السعودية وأفادت بأن التعاون بين منتجى النفط الذين يقلصون الإنتاج فى محاولة لتعزيز السوق سيستمر إلى ما بعد 2018.

وقال تجار إن تراجعا فى نشاط التنقيب والحفر عن النفط فى الولايات المتحدة والقتال فى سوريا بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد دعم أيضا النفط الخام.

وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام القياس الدولى برنت 68.81 دولار، مرتفعا 20 سنتا أو 0.3% عن إغلاقه السابق، ووصل برنت فى 15 يناير الجارى إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014، مسجلا 70.37 دولار للبرميل.

وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكى الوسيط 63.55 دولار للبرميل مرتفعا 18 سنتا أو 0.3 % عن سعر إغلاقه السابق.

وقالت السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم والزعيمة الفعلية لأوبك يوم الأحد إن هناك توافقا بين منتجى النفط الرئيسيين على ضرورة استمرار التعاون بشأن الإنتاج بعد انتهاء أجل الاتفاق الحالى لخفض الإمدادات فى نهاية هذا العام.

وقال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح فى سلطنة عمان "هناك استعداد لمواصلة التعاون بعد 2018... لم تتحدد الآلية بعد، لكن هناك توافقا على الاستمرار".