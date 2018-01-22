زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى كوبرى أكتوبر





كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص فى حادث تصادم سيارات ملاكى أعلى مهمشة بكوبرى أكتوبر، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من مدينة نصر اتجاه ميدان التحرير، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.