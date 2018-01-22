رياض المالكى: أبو مازن سيطالب الاتحاد الأوربى الاعتراف رسمياً بفلسطين

رياض المالكى: أبو مازن سيطالب الاتحاد الأوربى الاعتراف رسمياً بفلسطينالإثنين، 22 يناير 2018 02:34 ص
وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكى
(أ ش أ)
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أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، سيطلب من الاتحاد الأوروبى الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية خلال لقائه المقرر عقده اليوم الاثنين، مع وزراء خارجية من التكتل.
وقال المالكى، خلال تواجده فى العاصمة البلجيكية بروكسل، إن عباس سيبلغ الاتحاد الأوروبى أنه يتوجب عليه أخذ هذه الخطوة "كطريقة للرد" على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترمب؛ بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.
وأضاف المالكى أن عباس سيجدد التأكيد على التزامه بعملية السلام فى الشرق الأوسط.
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