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الإثنين، 22 يناير 2018 06:57 م
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رئيس ميناء دمياط يحضر نهائى دورى الهيئة لكرة القدم موسم 2018

الإثنين، 22 يناير 2018 06:01 م
رئيس ميناء دمياط يحضر نهائى دورى الهيئة لكرة القدم موسم 2018 رئيس ميناء دمياط يحضر نهائى دورى كرة القدم


دمياط عبده عبد البارى
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سلم اللواء أيمن صالح رئيس ميناء دمياط كأس بطولة كرة القدم موسم 2018 والتى أقيمت بالميناء تحت إشراف الربان طارق شاهين رئيس نادى العاملين بالهيئة.

و أقيمت اليوم المباراة النهائية لدورى هيئة ميناء دمياط فى كرة القدم موسم 2018 التى نظمتها الهيئة على ملعب نادى العاملين بميناء دمياط .

بدأت الفعاليات  بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فريق ( الأفراد ) أمام فريق ( الهندسية ) وانتهت المباراة بفوز فريق ( الأفراد ) بهدفين مقابل لا شىء.
 
وأقيمت  المباراة النهائية بين فريق ( الأمن ) أمام فريق ( الحركة والمناطق ) لتنتهى نتيجة المباراة بفوز الأخير بهدف مقابل لا شىء ، و انتهت الدورة بحصول الفريق الفائز على كأس المركز الأول وغريمه على كأس المركز الثانى، و فريق ( الأفراد ) على كأس المركز الثالث.

وأهدى اللواء أيمن صالح رئيس مجلس الإدارة كأس هداف البطولة  للاعب أحمد العربى من فريق ( الموازين ) ، و أوسكار أحسن لاعب  للاعب محمد ضرغام من فريق ( الحركة والمناطق ) ، و أوسكار الخلق الرياضى  للاعب عبد الرؤوف محمد من فريق ( الأمن ) ، و أوسكار أحسن حارس مرمى  للاعب مجاهد أنيس من فريق ( الحركة والمناطق ) .

حضر المباراة النهائية وتوزيع الجوائز اللواء أيمن صالح رئيس مجلس الإدارة والربان طارق شاهين نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس نادى العاملين بالهيئة ورؤساء المركزيات ولفيف من قيادات الهيئة وجمع كبير من العاملين .
 
 

 

 


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